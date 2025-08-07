Житель ЛНР работал на Киев три года и пойдет под суд за шпионаж

Житель ЛНР работал на Киев три года и пойдет под суд за шпионаж В ЛНР задержали мужчину, корректирующего удары ВСУ по российским военным

Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР задержали жителя Сватовского района республики, который передавал данные о дислокации российских военных украинским спецслужбам, сообщает ТАСС. Мужчина признался, что работал на Киев с начала специальной военной операции в 2022 году.

Он рассказал, что контактировал с человеком по имени Сергей, с которым познакомился в 2021 году. По его словам, мужчина якобы работал егерем, а позже уехал в Днепр. Связь между ними поддерживалась по телефону: собеседник уверял, что «канал будет безопасным».

Мужчина уточнил, что передавал украинскому куратору информацию о перемещениях российских войск, звуках, которые слышал, а также о местах предполагаемой дислокации бойцов. Он также признался, что привлекал третьих лиц к сбору данных, чаще всего — в неформальной обстановке, например во время распития алкоголя, чтобы не вызывать подозрений.

По словам задержанного, собранные сведения, вероятно, использовались украинской стороной для нанесения ударов по российским позициям. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее в Новосибирской области было предотвращено покушение на жизнь военнослужащего Минобороны. Преступление готовили подростки с использованием токсичных химических веществ. Они действовали по заданию украинских спецслужб.