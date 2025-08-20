Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 10:43

Политолог рассказал, какие страны подойдут для встречи Путина и Зеленского

Политолог Фельдман: ОАЭ могут стать лучшим местом встречи Путина и Зеленского

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут пройти в арабской стране, заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, переданным 360.ru, остальные страны не подходят по тем или иным причинам.

Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты обладают опытом организации переговоров для конфликтующих государств и могут создать все условия для встречи лидеров России и Украины,допустил Фельдман.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести в Женеве встречу Путина и Зеленского. Он отметил, что Париж не может быть таким местом.

При этом министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна готова предоставить Путину иммунитет от ареста по ордеру Международного уголовного суда для участия в мирных переговорах. Он подчеркнул, что такая мера применяется исключительно для участия в официальных международных переговорах.

Владимир Путин
арабские страны
Владимир Зеленский
политологи
