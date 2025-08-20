Творожные булочки «Плюши» со сладкой начинкой! Старый рецепт от бабушки! Эти воздушные булочки с творожным тестом и ароматной начинкой станут идеальным дополнением к чаю или кофе. С хрустящей корочкой и нежной серединкой — просто объедение!

Ингредиенты для теста

Мука — 500 г

Творог в брикете — 200 г

Яйца — 1 шт. ( + 1 для смазывания)

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 100–150 г

Соль — 1/2 ч. л.

Молоко — 200 мл

Дрожжи сухие — 7 г

Варёная сгущёнка или густой джем (вишнёвый, абрикосовый)

Приготовление

Разогрейте молоко до тёплого состояния, растворите в нём дрожжи и 1 ст. л. сахара. Дайте постоять 10 минут. В глубокой миске смешайте просеянную муку, творог, яйцо, размягчённое масло, оставшийся сахар и соль. Влейте молочную смесь и замесите мягкое тесто. Накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1–1,5 часа. Подошедшее тесто разделите на части, раскатайте в лепёшки, выложите в центр начинку и защипните края. Выложите булочки на противень, смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 170 °C 45–50 минут до золотистого цвета.

Подавайте тёплыми!

