Если времени мало, пеку «Хризантемы» — суперпростой рецепт печенья с цитрусовым ароматом!

Знаете, что меня всегда подкупает в домашней выпечке? Когда из самых обычных продуктов, которые есть в каждом холодильнике, получается что-то волшебное. Вот эти лимонные печенья «Хризантемы» — как раз такой случай! Они нежные, с приятной цитрусовой ноткой и тающей во рту текстурой. Идеально подходят к утреннему кофе или чаю, поднимая настроение одним только ароматом. Я часто пеку их на завтрак — это быстро, а результат всегда восхищает. Дети обожают их за солнечный цвет и нежный вкус, а я ценю за простоту и то, что тесто можно замесить буквально за пять минут.

Для теста нам понадобится: 200 г размягченного сливочного масла, 150 г сахара, 1 яйцо, цедра одного лимона, 2 ст. л. лимонного сока, 300 г муки и щепотка соли. Духовку разогреваем до 180 °C. В миске взбиваем масло с сахаром до легкой пены. Добавляем яйцо, цедру и лимонный сок, снова взбиваем. Просеиваем муку с солью и замешиваем мягкое тесто. Оно может быть немного липким — это нормально. Формируем из теста небольшие шарики, выкладываем их на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Слегка прижимаем каждый шарик вилкой, чтобы получилась рифленая текстура. Выпекаем 15–20 минут до легкого золотистого оттенка по краям. Даем печенью немного остыть на противне — оно станет более хрустящим. Подаем остывшим, при желании посыпав сахарной пудрой. Это печенье прекрасно хранится в плотно закрытой банке несколько дней, если, конечно, его не съедят сразу!

200 г размягченного сливочного масла
150 г сахара
1 яйцо
цедра одного лимона
2 ст.л. лимонного сока
300 г муки
щепотка соли
>
Взбиваем масло с сахаром до легкой пены.
Добавляем яйцо, цедру и лимонный сок, затем снова взбиваем.
На последнем этапе добавляем муку и замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и слегка липким
Формируем из теста шарики произвольного размера, выкладываем на противень и прижимаем вилкой, чтобы получилась рифленая поверхность.
Выпекаем 15-20 минут.
Когда печенье остынет, можно выложить его на тарелку и посыпать сахарной пудрой или корицей.
