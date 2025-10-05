Обалденный рулет со шпротами: печем сырную основу и начиняем вкусной начинкой. Хрустящий сырный рулет с нежной начинкой из шпрот и маринованного огурца станет настоящей звездой вашего стола! Сочетание ароматного сырного теста, пикантной рыбы и свежести лука создаёт идеальный вкусовой баланс.
Ингредиенты для основы
- Сыр твёрдый — 250 г
- Яйца — 3 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Мука — 1 ст. л. (для рассыпчатости)
Для начинки
- Шпроты — 1 банка (120 г)
- Огурцы маринованные — 2 шт.
- Лук красный — 1/2 шт.
- Майонез — 3 ст. л.
- Укроп — 5 веточек
- Лимонный сок — 1 ч. л.
Приготовление
- Сыр натрите на мелкой тёрке, смешайте с яйцами и чесноком. Распределите массу тонким слоем на пергаменте. Выпекайте 12-15 минут при 190°C до золотистого края. Для начинки разомните шпроты вилкой, добавьте мелко нарезанные огурцы, лук, укроп и майонез.
- Тёплый сырный пласт переверните на полотенце, снимите бумагу. Равномерно распределите начинку, сверните рулетом. Охладите 1 час перед нарезкой.
Совет: для пикантности добавьте в начинку 1 ч. л. каперсов и цедру лимона.
Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.