05 октября 2025 в 14:30

Обалденный рулет со шпротами: печем сырную основу и начиняем вкусной начинкой

Обалденный рулет со шпротами: печем сырную основу и начиняем вкусной начинкой. Хрустящий сырный рулет с нежной начинкой из шпрот и маринованного огурца станет настоящей звездой вашего стола! Сочетание ароматного сырного теста, пикантной рыбы и свежести лука создаёт идеальный вкусовой баланс.

Ингредиенты для основы

  • Сыр твёрдый — 250 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Мука — 1 ст. л. (для рассыпчатости)

Для начинки

  • Шпроты — 1 банка (120 г)
  • Огурцы маринованные — 2 шт.
  • Лук красный — 1/2 шт.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Укроп — 5 веточек
  • Лимонный сок — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Сыр натрите на мелкой тёрке, смешайте с яйцами и чесноком. Распределите массу тонким слоем на пергаменте. Выпекайте 12-15 минут при 190°C до золотистого края. Для начинки разомните шпроты вилкой, добавьте мелко нарезанные огурцы, лук, укроп и майонез.
  2. Тёплый сырный пласт переверните на полотенце, снимите бумагу. Равномерно распределите начинку, сверните рулетом. Охладите 1 час перед нарезкой.

Совет: для пикантности добавьте в начинку 1 ч. л. каперсов и цедру лимона.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.

