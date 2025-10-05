Полчища жуков-вонючек захватывают дома: подробности, как спастись от клопов

Мраморные клопы атаковали один российский регион. Какие подробности об этом известны, где происходит нашествие жуков-вонючек, захватывающих дома, как спастись от клопов?

Что известно о нашествии мраморных клопов

Мраморные клопы захватили Краснодарский край — вредители активно распространяются от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов, пишут СМИ и Telegram-каналы.

Жуки-вонючки, которые получили такое именование из-за неприятного запаха, проникают в жилые дома, автомобили и квартиры. Выделения насекомых могут вызвать аллергические реакции. Местные жители пытаются собственноручно избавиться от вредителей: собирают насекомых пылесосом, ставят москитные сетки и натирают подоконники эфирными маслами, чтобы отпугнуть их запахом. Однако, как утверждается, эти методы особо не помогают.

Резко возросшая активность мраморных клопов объясняется поиском убежища на зимний период: осенью, по мере понижения температуры, насекомые инстинктивно ищут теплые и безопасные места, где смогут пережить холодный период.

«Грядет конец света?» — задаются вопросом комментаторы в Сети.

Как спастись от клопов

Если мраморные клопы проникли в дом, первым делом необходимо перекрыть насекомым доступ внутрь помещения. Найдя место для зимовки, вредители сообщают об этом своим сородичам посредством химического языка насекомых, что существенно повышает риск массового вторжения вредителей.

Москитные сетки помогают предотвратить проникновение клопов в дом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы предотвратить проникновение клопов в дом, нужно заделать все имеющиеся зазоры и щели вдоль окон, дверей и фундамента. Для этого подойдут монтажная пена, герметик или другой уплотнитель. Также следует убедиться, что москитные сетки на окнах плотно прилегают к раме. Кроме того, насекомых привлекает свет, поэтому включать наружное освещение без необходимости не рекомендуется.

Вылавливая и уничтожая клопов, уже пробравшихся в дом, можно использовать мыльный раствор: набрать воды в емкость, добавить мыла или средства для мытья посуды и сбивать насекомых прямо туда, пока они не успели выделить запах. В мыльной воде вредители будут погибать достаточно быстро, после чего их можно слить в унитаз.

Мыльную воду можно заправить в пульверизатор и опрыскивать насекомых. Мыло будет разрушать защитные свойства экзоскелета, а клопы начнут гибнуть от обезвоживания. Собирать насекомых можно и пылесосом, но, чтобы после сбора не оставалось запаха, следует использовать одноразовые пылесборники и сразу их выбрасывать.

Заставить клопов вылезти из щелей можно с помощью световой ловушки. В зараженном помещении на ночь надо разместить емкость с мыльной водой, желательно, чтобы это был неглубокий, но широкий резервуар; прямо надо жидкостью следует расположить источник света. Насекомые будут лететь на лампу и падать с нее в воду.

Какие еще насекомые атакуют россиян

О нашествии хищных божьих коровок в центральной и южной части России стало известно в конце сентября. По словам энтомолога Владимира Турицина, жители Москвы, Сочи, Анапы, Новороссийска и Краснодара столкнулись с видом коровок-арлекинов, которые аналогично мраморным клопам проникают в частные дома и квартиры в поисках теплого места.

Божья коровка Фото: Global Look Press

Причиной нашествия стало увеличение популяции тли из-за влажного лета — именно она служит кормовой базой для божьих коровок. Чаще всего для зимовки насекомые выбирают дачи и квартиры.

Турицин предупредил, что трогать коровок голыми руками нельзя: насекомые выделяет гемолимфу, которая может спровоцировать аллергические реакции и при попадании в организм человека вызвать отравление.

Читайте также:

Полыхает на полнеба: что известно об ударе по газохранилищу подо Львовом?

ВС РФ взяли Кузьминовку: наступление на Северск, когда освободят город

«Монстр с жалом». Новый «дрон мечты» убивает с любого угла: что известно