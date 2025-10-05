Раскрыты сроки восстановления домов в Новороссийске после жуткой атаки ВСУ Кравченко: дома в Новороссийске после атаки ВСУ восстановят до конца октября

Дома, поврежденные при атаке украинской армии на Новороссийск 24 сентября, восстановят до конца октября, сообщил глава города Андрей Кравченко в эфире «Соловьев Live». По его словам, восстановительные работы уже идут на нескольких объектах.

На Суворовской, 71, мы завершаем восстановление квартир, объектов. До конца месяца, я думаю, мы завершим все, — уточнил Кравченко.

Глава Новороссийска уточнил, что у дома на улице Суворовской, 71, были повреждены несущие стены и конструкции. Самый пострадавший дом, на улице Шевченко, 55, уже начали ремонтировать: рабочие полностью переделывают крышу, а срок восстановительных работ составит около месяца.

По сведениям Кравченко, ремонтом занимаются специализированные застройщики. В домах повреждены стеклопакеты, фасады, внутренняя отделка и перегородки, а на улице Шевченко, 55, потребуется полная замена стропильной системы и кровли.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при ударе ВСУ по Новороссийску есть пострадавшие и погибшие. Жертвами атаки стали по меньшей мере два человека.