Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 17:05

Раскрыты сроки восстановления домов в Новороссийске после жуткой атаки ВСУ

Кравченко: дома в Новороссийске после атаки ВСУ восстановят до конца октября

Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ Дом в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Дома, поврежденные при атаке украинской армии на Новороссийск 24 сентября, восстановят до конца октября, сообщил глава города Андрей Кравченко в эфире «Соловьев Live». По его словам, восстановительные работы уже идут на нескольких объектах.

На Суворовской, 71, мы завершаем восстановление квартир, объектов. До конца месяца, я думаю, мы завершим все, — уточнил Кравченко.

Глава Новороссийска уточнил, что у дома на улице Суворовской, 71, были повреждены несущие стены и конструкции. Самый пострадавший дом, на улице Шевченко, 55, уже начали ремонтировать: рабочие полностью переделывают крышу, а срок восстановительных работ составит около месяца.

По сведениям Кравченко, ремонтом занимаются специализированные застройщики. В домах повреждены стеклопакеты, фасады, внутренняя отделка и перегородки, а на улице Шевченко, 55, потребуется полная замена стропильной системы и кровли.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при ударе ВСУ по Новороссийску есть пострадавшие и погибшие. Жертвами атаки стали по меньшей мере два человека.

Новороссийск
разрушения
Краснодарский край
ВСУ
атаки
дома
БПЛА
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт объяснил усиление ударов по ВПК Украины
Политолог ответил, как повлияют итоги выборов в Чехии на поддержку Украины
«Веры ей нет»: в России назвали болтовней мольбы Зеленского о перемирии
Партия Санду набрала более 50% голосов на выборах в Молдавии
«30 секунд»: удививший Путина архитектор рассказал о своей прическе
ПВО России уничтожила 31 украинский дрон за два часа
В Грузии заявили об изъятии оружия для диверсий
В Грузии предотвратили масштабный связанный с Украиной теракт
Диверсантов с оружием и боеприпасами для протестов в Тбилиси ликвидировали
В деле об убийстве священника 16-летней давности появились новые детали
Полчища жуков-вонючек захватывают дома: подробности, как спастись от клопов
Юный самокатчик погиб в страшной аварии
Мольба Зеленского о мире и полыхающий Львов: новости СВО к вечеру 5 октября
В ЛНР два этажа дома обрушились из-за взрыва газа
Раскрыты сроки восстановления домов в Новороссийске после жуткой атаки ВСУ
Полежайкин из «Папиных дочек» объяснил свое появление в списке алиментщиков
В Госдуме раскрыли главный риск введения обязательной 13-й зарплаты
Турецкий «батя с дивана» удивил всех на чемпионате Европы
«Запад пожирает сам себя»: депутат о задержании экоактивистки Тунберг
Врачи спасли отпилившего себе кисть дачника
Дальше
Самое популярное
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.