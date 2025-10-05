Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 16:53

«Запад пожирает сам себя»: депутат о задержании экоактивистки Тунберг

Депутат Толмачев: задержание Греты Тунберг говорит о кризисе западной повестки

Грета Тунберг Грета Тунберг Фото: David Canales/Global Look Press

Задержание экоактивистки Греты Тунберг говорит о кризисе западной повестки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он подчеркнул, что такая судьба рано или поздно может ждать всех особенно ярых носителей западных ценностей.

В израильской тюрьме Грету Тунберг, такую «независимую», просили подписывать непонятные бумаги, фотографироваться с непонятными людьми и флагами. Кейс Тунберг — про то, как Запад пожирает сам себя: независимые активисты сегодняшнего дня с аппетитом закусывают независимыми активистами предыдущего поколения. Израильские тюремщики обошлись с Гретой не как с иконой экоактивизма и одним из лиц зеленой демократии, а как с обычной преступницей — отличная тема для размышлений всем, кто считает себя носителем «высоких западных ценностей». Проверьте, не испортились ли они, — отметил Толмачев.

Ранее телеканал CBS сообщил, что Тунберг входит в число 437 участников «Глобальной флотилии Сумуд», объединившей более 40 судов с гуманитарной помощью для Палестины. Армия Израиля перехватила все корабли и поместила активистов в тюрьму строгого режима в пустыне Негев.

