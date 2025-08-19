Не травлю семью покупными круассанами! Творожные рогалики за 15 минут

Не травлю семью покупными круассанами! Творожные рогалики — воздушное лакомство за 15 минут! Эти роскошные рогалики с творожной основой покорят вас своей нежнейшей текстурой и аппетитной золотистой корочкой. Идеальный вариант для быстрого завтрака или чаепития — выпечка получается в меру сладкой, тающей во рту, с тонким сливочным ароматом.

Ингредиенты

Творог — 200 г

Сливочное масло — 80 г

Соль — щепотка

Сода/разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин

Мука — 150–200 г

Сахар — 50–100 г

Приготовление

Размягчённое сливочное масло растираем с творогом до однородности, добавляем соль, ванилин и сахар. Просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Раскатываем круг толщиной 5 мм, разрезаем на 8–12 треугольников. Скручиваем рогалики от широкого края к узкому, выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 15 минут до золотистого цвета. Подаём тёплыми с молоком или чаем.

