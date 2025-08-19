Не травлю семью покупными круассанами! Творожные рогалики за 15 минут

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не травлю семью покупными круассанами! Творожные рогалики — воздушное лакомство за 15 минут! Эти роскошные рогалики с творожной основой покорят вас своей нежнейшей текстурой и аппетитной золотистой корочкой. Идеальный вариант для быстрого завтрака или чаепития — выпечка получается в меру сладкой, тающей во рту, с тонким сливочным ароматом.

Ингредиенты

  • Творог — 200 г
  • Сливочное масло — 80 г
  • Соль — щепотка
  • Сода/разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванилин
  • Мука — 150–200 г
  • Сахар — 50–100 г

Приготовление

  1. Размягчённое сливочное масло растираем с творогом до однородности, добавляем соль, ванилин и сахар. Просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
  2. Раскатываем круг толщиной 5 мм, разрезаем на 8–12 треугольников. Скручиваем рогалики от широкого края к узкому, выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 15 минут до золотистого цвета. Подаём тёплыми с молоком или чаем.

