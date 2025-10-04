Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 09:00

Пирог-косичка из слоёного теста хоть к супу, хоть к вину! Начинка из сыра и яиц понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог-косичка из слоёного теста хоть к супу, хоть к вину! Начинка из сыра и яиц понравится всем. Элегантный пирог, где нежная яично-сырная начинка заключена в хрустящие слои теста. Идеальное блюдо для внезапных гостей или семейного чаепития — готовится быстро, а выглядит празднично!

Ингредиенты

  • Тесто слоёное бездрожжевое — 500 г
  • Яйца варёные — 4 шт.
  • Сыр сулугуни — 150 г
  • Лук зелёный — 1 пучок
  • Укроп — 1/2 пучка
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 1 ст. л.
  • Кунжут — 1 ст. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/4 ч. л.

Приготовление

  1. Яйца измельчите, сыр натрите, зелень мелко порубите. Смешайте со сметаной, солью и перцем. Раскатайте тесто в прямоугольник. По центру выложите начинку. Сделайте косые надрезы по краям с двух сторон.
  2. Переплетите полоски над начинкой «косичкой». Смажьте смесью яйца с молоком, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 200 °C 20–25 минут до румяности. Подавайте тёплым.

Совет: для пикантности добавьте в начинку 100 г обжаренных шампиньонов.

Ранее мы готовили пирог с творогом и варёной сгущенкой. Простой, но с невероятным вкусом.

Читайте также
Вкус осени в каждой крошке: готовим ароматный пирог с белыми грибами и овощами
Общество
Вкус осени в каждой крошке: готовим ароматный пирог с белыми грибами и овощами
Заливной пирог с печенью: этот рецепт превращает субпродукты во вкусное лакомство
Общество
Заливной пирог с печенью: этот рецепт превращает субпродукты во вкусное лакомство
Слойки с кабачками и колбасками: обалденная закуска без возни
Общество
Слойки с кабачками и колбасками: обалденная закуска без возни
Немецкий яблочный штрудель: простой рецепт из готового слоеного теста
Семья и жизнь
Немецкий яблочный штрудель: простой рецепт из готового слоеного теста
Быстрый суп с зелёным горошком, яйцом и беконом: когда нужно срочно и вкусно накормить семью
Общество
Быстрый суп с зелёным горошком, яйцом и беконом: когда нужно срочно и вкусно накормить семью
пироги
тесто
яйца
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры пожара на объектах энергоснабжения в Чернигове
Путин поздравил Космические войска с 68-летием
Путин заявил о важности Космических войск для защиты государства
Российские звезды НХЛ помогли своей команде одержать победу
Три альпиниста сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке
Двое взрослых и подросток разбились на трассе в Тольятти
Россиян предупредили о новой волне афер от имени известного магазина
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября
Раскрыта новая схема мошенников с имитацией «Госуслуг»
Экс-чиновнику Минобороны предъявлено обвинение в мошенничестве
Наступление ВС РФ на Харьков 4 октября: риск крупного котла, что в Купянске
Пожилой фанат Трампа «эвакуировал» мэрию Лос-Анджелеса
Китай собирается инвестировать в США астрономическую сумму ради одной цели
Пляцки: рецепт картофельных оладий по-польски — подаем со сметаной
ВСУ ударили по прятавшимся в подвале мирным жителям Купянска
Шотландская овсянка с виски: секрет идеального завтрака с нотками миндаля
Володин объяснил, зачем лидеры ЕС запугивают европейцев
Солдаты в ВСУ при молчаливом согласии офицеров бегут с фронта
Известный украинский врач призвал сурово наказывать за ненависть к русским
Промышленное здание попало под удар в Воронежской области
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.