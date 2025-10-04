Пирог-косичка из слоёного теста хоть к супу, хоть к вину! Начинка из сыра и яиц понравится всем

Пирог-косичка из слоёного теста хоть к супу, хоть к вину! Начинка из сыра и яиц понравится всем

Пирог-косичка из слоёного теста хоть к супу, хоть к вину! Начинка из сыра и яиц понравится всем. Элегантный пирог, где нежная яично-сырная начинка заключена в хрустящие слои теста. Идеальное блюдо для внезапных гостей или семейного чаепития — готовится быстро, а выглядит празднично!

Ингредиенты

Тесто слоёное бездрожжевое — 500 г

Яйца варёные — 4 шт.

Сыр сулугуни — 150 г

Лук зелёный — 1 пучок

Укроп — 1/2 пучка

Сметана — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 1 ст. л.

Кунжут — 1 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Перец чёрный — 1/4 ч. л.

Приготовление

Яйца измельчите, сыр натрите, зелень мелко порубите. Смешайте со сметаной, солью и перцем. Раскатайте тесто в прямоугольник. По центру выложите начинку. Сделайте косые надрезы по краям с двух сторон. Переплетите полоски над начинкой «косичкой». Смажьте смесью яйца с молоком, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 200 °C 20–25 минут до румяности. Подавайте тёплым.

Совет: для пикантности добавьте в начинку 100 г обжаренных шампиньонов.

