Народные приметы 21 августа: Ветер Мирона предскажет январь и судьбу

Двадцать первое августа в народном календаре носит имя Мирона Ветрогона. Это день, когда лето уже ощутимо поворачивает к осени, а ветер, по поверьям, обретает особую силу и пророческую способность. Святого Мирона Критского на Руси почитали за доброту и чудотворную силу, связанную со стихиями, но главным «действующим лицом» дня, безусловно, становился ветер, дававший ключ к предсказаниям на будущее. По нему, а также по другим знакам природы наши предки судили о погоде грядущих сезонов и урожае.

Если водоемы в этот день были тихими, без ряби, это предвещало теплую зиму. Если же камни или земля сырели без видимой причины — ждали дождя.

Обильный урожай рябины, замеченный к этому дню, считался верным предвестником скорых заморозков и морозной зимы.

Обильная роса или утренний туман на Мирона считались предвестниками хорошей погоды в ближайшее время. Иней утром, хотя в августе это редкость, трактовался как невероятно добрый знак, обещавший богатый урожай в следующем году.

Погода на Мирона считалась эталоном для предстоящей осени. Дождь 21 августа предсказывал дождливую осень. Жаркий день обещал долгое и теплое бабье лето. Тихая, безветренная погода сулила солнечную и спокойную осень.

Самая главная примета дня гласит: «Каков Мирон Ветрогон, таков и январь». Если 21 августа дул холодный северный ветер, ждали сурового января. Теплый южный ветер сулил мягкую зиму. Сильные порывы (вихри) предвещали холод до самого бабьего лета, а ровный ветер — ненастную осень.

Если к этому дню в лесах оставалось много паутины, это сулило теплую осень.

Домашние гуси, тянувшиеся в небо или беспокойно себя ведущие, указывали на ранний приход осени.

Громкое и настойчивое кваканье лягушек в этот день считалось верной приметой скорого дождя.

Если сороки громко кричали и стрекотали 21 августа, это предрекало теплую зиму.

Считалось, что на Мирона Ветрогона ведьмы и колдуны могут специально оставлять на дороге монетки или мелкие предметы, чтобы навести порчу на того, кто их поднимет. Найденное в этот день сулило беду.

Любая уборка, а особенно подметание и мытье полов, считалась крайне нежелательной. По поверью, так можно было «вымести» или «вымыть» из дома достаток, благополучие и удачу.

Существовал и запрет на мытье окон и даже проветривание жилища. Считалось, что через открытые окна в дом может проникнуть нечистая сила или болезни, активизирующиеся в ветреный день Мирона.

Мирон почитался как добрый святой, и негативные эмоции, ссоры, особенно громкие, могли навлечь неприятности. Следовало сохранять спокойствие и доброжелательность.