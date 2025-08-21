Народные приметы 21 августа: Ветер Мирона предскажет январь и судьбу

Двадцать первое августа в народном календаре носит имя Мирона Ветрогона. Это день, когда лето уже ощутимо поворачивает к осени, а ветер, по поверьям, обретает особую силу и пророческую способность. Святого Мирона Критского на Руси почитали за доброту и чудотворную силу, связанную со стихиями, но главным «действующим лицом» дня, безусловно, становился ветер, дававший ключ к предсказаниям на будущее. По нему, а также по другим знакам природы наши предки судили о погоде грядущих сезонов и урожае.
Приметы на погоду и урожай в день Мирона Ветрогона
Самая главная примета дня гласит: «Каков Мирон Ветрогон, таков и январь». Если 21 августа дул холодный северный ветер, ждали сурового января. Теплый южный ветер сулил мягкую зиму. Сильные порывы (вихри) предвещали холод до самого бабьего лета, а ровный ветер — ненастную осень.
Погода на Мирона считалась эталоном для предстоящей осени. Дождь 21 августа предсказывал дождливую осень. Жаркий день обещал долгое и теплое бабье лето. Тихая, безветренная погода сулила солнечную и спокойную осень.
Обильная роса или утренний туман на Мирона считались предвестниками хорошей погоды в ближайшее время. Иней утром, хотя в августе это редкость, трактовался как невероятно добрый знак, обещавший богатый урожай в следующем году.
Обильный урожай рябины, замеченный к этому дню, считался верным предвестником скорых заморозков и морозной зимы.
Если водоемы в этот день были тихими, без ряби, это предвещало теплую зиму. Если же камни или земля сырели без видимой причины — ждали дождя.
Приметы по поведению зверей, птиц и насекомых на Мирона
Если сороки громко кричали и стрекотали 21 августа, это предрекало теплую зиму.
Громкое и настойчивое кваканье лягушек в этот день считалось верной приметой скорого дождя.
Домашние гуси, тянувшиеся в небо или беспокойно себя ведущие, указывали на ранний приход осени.
Если к этому дню в лесах оставалось много паутины, это сулило теплую осень.
Услышать громкое уханье филина вечером на Мирона — к похолоданию.
Что категорически нельзя делать 21 августа по народным поверьям
Считалось, что на Мирона Ветрогона ведьмы и колдуны могут специально оставлять на дороге монетки или мелкие предметы, чтобы навести порчу на того, кто их поднимет. Найденное в этот день сулило беду.
Любая уборка, а особенно подметание и мытье полов, считалась крайне нежелательной. По поверью, так можно было «вымести» или «вымыть» из дома достаток, благополучие и удачу.
Существовал и запрет на мытье окон и даже проветривание жилища. Считалось, что через открытые окна в дом может проникнуть нечистая сила или болезни, активизирующиеся в ветреный день Мирона.
Мирон почитался как добрый святой, и негативные эмоции, ссоры, особенно громкие, могли навлечь неприятности. Следовало сохранять спокойствие и доброжелательность.
Шум и суета в этот день не поощрялись, как и любое присвоение чужого.
Что нужно сделать обязательно 21 августа
Загадать желание на перекрестке: самый известный обряд дня. Нужно было встать на перекресток и загадать самое сокровенное желание. Если в этот момент ветер дул прямо в лицо — это был верный знак, что желание скоро сбудется. Если ветра не было — исполнения мечты предстояло ждать дольше.
Собрать лесные ягоды — ежевику и бруснику: считалось, что именно к Мирону Ветрогону в лесу поспевает ежевика и появляется брусника. Их сбор был важной традицией. Ягоды заготавливали впрок — варили варенье, кисели, делали настойки, сушили. Ежевика, собранная 21 августа, ценилась за особые целебные свойства, особенно как потогонное и противопростудное средство. Листья ежевики и брусники сушили для полезного чая.
Умыться утренней росой: этот обряд, особенно важный для женщин, сулил сохранение красоты и молодости до конца года.
Сделать оберег из рябины (по желанию): если урожай рябины был богатым, веточки с ягодами приносили в дом и вешали у входа или на окна как оберег от злых сил и для благополучия в преддверии зимы.
День Мирона Ветрогона — это яркий пример глубокой связи народного календаря с природными циклами и верой в знаки судьбы. Внимание к ветру, поведению живого мира и соблюдение традиционных запретов и обрядов помогало нашим предкам чувствовать гармонию с миром и готовиться к грядущим переменам года.
Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.