Умер сыгравший в «Ведьмаке» актер Актер Кшиштоф Матушевский умер на 66-м году жизни

Скончался известный актер Кшиштоф Матушевский, также известный под прозвищем «Матушка» или «Матуха», сообщил гданьский театр Wybrzeże. Артисту было 65 лет. Коллеги выразили соболезнования родным и близким актера в связи с его кончиной. Причину смерти в публикации не уточняют.

Мы будем очень скучать по тебе, Матуха, — говорится в некрологе на сайте учреждения.

Матушевский зарекомендовал себя как заметная фигура на гданьской театральной сцене. Он активно сотрудничал с ведущими режиссерами и включал в свой репертуар постановки по русской классике.

На экране Матушевский дебютировал в 1980-х годах. Его фильмография насчитывает несколько десятков проектов. Среди них – фильм «Ведьмак» 2002 года режиссера Марека Бродского, а также картины «В тени ненависти», «В добре и во зле», «Волшебное дерево» и «Черный четверг». В последний раз зрители видели актера на экране в сериале 2022 года «Высокая вода».

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