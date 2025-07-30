Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 12:08

Умер сыгравший в «Ведьмаке» актер

Актер Кшиштоф Матушевский умер на 66-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скончался известный актер Кшиштоф Матушевский, также известный под прозвищем «Матушка» или «Матуха», сообщил гданьский театр Wybrzeże. Артисту было 65 лет. Коллеги выразили соболезнования родным и близким актера в связи с его кончиной. Причину смерти в публикации не уточняют.

Мы будем очень скучать по тебе, Матуха, — говорится в некрологе на сайте учреждения.

Матушевский зарекомендовал себя как заметная фигура на гданьской театральной сцене. Он активно сотрудничал с ведущими режиссерами и включал в свой репертуар постановки по русской классике.

На экране Матушевский дебютировал в 1980-х годах. Его фильмография насчитывает несколько десятков проектов. Среди них – фильм «Ведьмак» 2002 года режиссера Марека Бродского, а также картины «В тени ненависти», «В добре и во зле», «Волшебное дерево» и «Черный четверг». В последний раз зрители видели актера на экране в сериале 2022 года «Высокая вода».

Ранее стало известно, что скончался первый вокалист группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. Исполнителя не стало в 69 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

актеры
театры
смерти
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнесу дали совет, как избежать взломов наподобие «Аэрофлота»
«Запрограммированные капсулы смерти»: автоэксперт о китайских грузовиках
Одна ошибка на дороге привела к гибели трех человек
Тело россиянина с мешком на голове и заклеенным ртом нашли в лесу в Турции
Пенсионер не заметил проволоку в животе и проходил с ней две недели
В ГД высказались о сделке по переоформлению квартиры Глуховского на мать
Известный тренер призвал установить бюст Акинфеева у стадиона ЦСКА
Мужа весом 180 кг подбросило, как пушинку: жители Камчатки о землетрясении
Фитнес-сообщество попросило Мишустина облегчить работу самозанятых
Россиянин получил 14 лет колонии за помощь ВСУ
Панде Диндин устроили пышный праздник по случаю дня рождения
Мужчину весом 180 кг подбросило вверх во время землетрясения на Камчатке
Max стал обязательным для подписания документов через электронную подпись
Повышение тарифов ЖКХ в одном из регионов России признали незаконным
Литва начала подготовку инструкторов на случай войны
Премьер Польши сделал неожиданное заявление о противостоянии Москвы и Киева
Силовики нагрянули с обысками в здание Минобрнауки Ингушетии
Депутат резко ответил на идею мэра Львова обменять останки советских воинов
Прибыль одного из известнейших автоконцернов упала более чем в два раза
В Госдуме поставили Санду на место после выпада в адрес России
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.