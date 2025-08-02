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02 августа 2025 в 20:41

Не берите эти яблоки: рецепт повидла из диких ягод — старое по-новому

Не берите эти яблоки: рецепт повидла из диких ягод — старое по-новому Не берите эти яблоки: рецепт повидла из диких ягод — старое по-новому Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите ощутить лето в холода? Тогда смело на кухню готовить экзотику — ягодное повидло с цветочными нотами. Лучший рецепт, как всегда, на NEWS.ru.

Нужно: 1 кг лесных ягод (ежевика + черника + бузина), 450 г тростникового сахара, 1 айва (вместо яблока для плотности), 2 ч. л. дистиллированной розовой воды, 1/4 ч. л. смеси перцев (черный + розовый + аллюр), 1/2 ч. л. лаймового сока.

Как готовить это повидло на зиму: дикие ягоды бланшируем 2 минуты, айву запекаем и превращаем в пюре с помощью блендера. Увариваем ягодную массу с сахаром на водяной бане 50 минут.

На финальном этапе ввести цветочную воду и добавить перечную смесь в наше повидло на зиму. Пакуем домашнюю заготовку в банки. И все!

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кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
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