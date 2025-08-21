Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 августа 2025 года

Каждый день приносит нам новые события, памятные даты и особые поводы для празднований. Какой сегодня день и что примечательного произошло 21 августа в истории России и мира? Сегодняшняя дата насыщена как знаменательными событиями, так и необычными праздниками, а также религиозными памятными днями. Этот день объединяет культурные традиции, духовные ценности и исторические вехи, напоминая о том, что даже одна дата может быть многогранной и значимой для разных сфер жизни общества.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

21 августа во многих странах отмечаются как традиционные, так и необычные праздники. Среди них выделяются следующие:

День сбора диких трав — экологический и сельскохозяйственный праздник, посвященный сбору лекарственных растений и природных даров. Он подчеркивает важность гармонии человека с природой и умения использовать ее ресурсы рационально.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма — глобальная дата, которая объединяет людей всех стран в памяти о жертвах террористических актов и в стремлении к миру. Этот день напоминает о ценности человеческой жизни и необходимости укрепления безопасности.

Международный день без косметики и макияжа — событие, побуждающее людей принимать естественную красоту, любить себя такими, какие они есть, и отдохнуть от повседневных стандартов красоты.

День Стрибога — славянский праздник в честь бога ветра и воздушных потоков. Традиционно его отмечают обрядовыми действиями, связанными с природными стихиями, и чтением древних преданий.

Эти праздники показывают разнообразие культурных, природных и духовных ценностей, которые люди отмечают в разных уголках мира. Даты, которые отмечают сегодня в России и за её пределами, позволяют нам увидеть, как история и традиции переплетаются с современностью.

Необычные праздники и памятные события

Необычные и редкие праздники делают календарь каждого дня более ярким и запоминающимся. Среди необычных праздников в мире, отмечаемых 21 августа, выделяются:

Праздник старых бурдюков — уникальное событие, посвященное традиционным емкостям для хранения напитков. Он отражает культурные традиции ремесел и народного быта, а также напоминает о важности сохранения исторического наследия.

День спумони — сладкий праздник в честь знаменитого итальянского десерта, напоминающий о богатстве кулинарных традиций и радости гастрономических открытий. В этот день любители десертов по всему миру пробуют разные вариации спумони, делясь рецептурой и опытом приготовления.

Эти даты показывают, что праздник может быть не только серьезным, но и весёлым, необычным, создающим повод для общения и творчества.

Бурдюк Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для духовной жизни людей религиозный праздник имеет особое значение, и 21 августа православные верующие чтят несколько памятных дат:

Мирон Ветрогон — день памяти святого, известного своей добротой и защитой верующих от природных бедствий.

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких — важное событие для поклонников Соловецкого монастыря, символизирующее духовную стойкость и преданность вере.

Святитель Емилиан, епископ Кизический — церковная память о епископе, прославившемся заботой о пастве и укреплением церковной дисциплины.

Таким образом, церковный праздник сегодня объединяет духовные традиции, напоминая о необходимости духовного развития и сохранения исторических ценностей православия.

Памятные даты и исторические события 21 августа

21 августа в истории происходило множество значимых событий, которые оставили след в науке, культуре и политике. Так, в 1841 году были запатентованы подъемные жалюзи — практичное изобретение, которое изменило подход к архитектурной организации помещений и повседневному комфорту в домах.

В 1902 году появилась марка автомобилей «Кадиллак», которые запустили в производство в филиале концерна «Дженерал Моторс», ориентированном на производство роскошных легковых автомобилей. Названием бренда почтили память основателя города Детройт — Антуана де Ля Мот Кадиллака, оставившего след в истории американского автомобилестроения.

1911 год запомнился одной из самых известных краж в истории искусства: из Лувра был похищен портрет Моны Лизы. Картина исчезла на два года, прежде чем была обнаружена во Флоренции, а виновный — Винченцо Перуджия — объяснил свой поступок желанием вернуть шедевр Италии.

«Мона Лиза» в Лувре Фото: Sabine Glaubitz/Global Look Press

В 1922 году начались первые радиопередачи через Центральную радиотелефонную станцию Москвы. Этот шаг положил начало развитию массовых коммуникаций в стране и стал важной вехой в истории советской радиоиндустрии.

В 1923 году был создан Госплан СССР — ключевой орган, отвечавший за планирование экономики, координацию производства и распределение ресурсов на государственном уровне.

1924 год ознаменовался открытием Государственного Пушкинского заповедника, задачей которого стало сохранение литературного наследия Александра Сергеевича Пушкина и популяризация знаний о жизни и творчестве великого русского поэта.

В 1932 году в Венеции прошел первый международный кинофестиваль, который вскоре стал одной из важнейших культурных площадок мира, объединяя кинематографистов разных стран и способствуя обмену опытом.

1973 год вошел в историю советской образовательной системы основанием Академии МВД СССР — центра подготовки квалифицированных специалистов в сфере правоохранительных органов.

В 1981 году ученые впервые официально сообщили о растущей угрозе глобального потепления, что стало отправной точкой для системных экологических исследований и мониторинга состояния окружающей среды.

Наконец, 1986 год отмечен признанием СССР в том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла по причине халатности персонала. Этот инцидент оказал глубокое влияние на международные стандарты безопасности в атомной энергетике.

Кто родился и кто умер 21 августа

Каждый день в истории человечества связан с выдающимися личностями, чьи идеи, творчество и деятельность оставили заметный след. Родились и умерли в этот день люди, которые повлияли на культуру, спорт, политику и науку.

Родились:

Леонид Андреев (1871) — русский писатель Серебряного века, чьи психологические рассказы и драмы до сих пор изучаются в литературных кругах.

Ким Кэттролл (1956) — англо-канадская актриса, прославившаяся харизмой и глубоким психологизмом в кино и театре.

Николай Валуев (1973) — российский боксер-профессионал, общественный деятель и политик, известный своей карьерой на ринге и активностью в социальных проектах.

Умерли:

Лев Троцкий (1940) — русский революционер, идеолог коммунистического движения, чья жизнь стала символом борьбы и политической страсти XX века.

Юрий Никулин (1997) — советский и российский актер, клоун, телеведущий, народный артист СССР, чей актерский талант запомнился многим поколениям.

Александр Литвинов (1999) — советский поэт и рок-музыкант, известный как Веня Д'ркин, чьи песни остаются символом независимого творчества.

Председатель Революционного военного совета РСФСР Лев Давидович Троцкий Фото: ТАСС

Эти личности делают 21 августа днем, наполненным культурными и историческими вехами, напоминая нам о значимости человеческого наследия.

Таким образом, праздники сегодня, 21 августа, будь то международные, необычные или церковные, переплетаются с историческими событиями и судьбами выдающихся людей, создавая богатую и многогранную картину этого дня. Знание того, что отмечают сегодня в России и в мире, позволяет глубже понять культурные, духовные и исторические контексты, а также ценить каждую дату в календаре как часть нашей общей истории.