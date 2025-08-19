Студент медвуза создал ячейку и пропагандировал террористические идеи ФСБ: красноярского студента приговорили к двум годам за пропаганду терроризма

Второй восточный окружной военный суд признал виновным студента красноярского медуниверситета в создании ячейки, пропагандирующей террористические идеи. Его приговорили к двум годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на региональное управления ФСБ.

Идейному вдохновителю удалось вовлечь в состав ячейки 6 студентов учебного заведения. Главными целями группировки явились привлечение мусульман к участию в деятельности «джамаата», оправдание и пропаганда терроризма, — гласит сообщение ведомства.

Отмечается, что студент держал связь с остальными участниками группы при помощи мессенджера. Он публиковал фото и видеоматериалы, а также религиозные тексты с участием лидеров мировых террористических организаций, добавили в региональном ФСБ.

