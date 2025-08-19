Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:52

Появились кадры задержания мигранта за оправдание теракта в «Крокусе»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности Российской Федерации показала кадры задержания сторонника запрещенной в РФ террористической организации, который готовился совершить поджог поезда в Удмуртии, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, мужчина оправдывал теракт в «Крокус сити холле».

Сообщается, что уроженца Центрально-Азиатского региона задержали в городе Глазове. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ, переодетые в рабочую форму схватили мужчину, повалили его на землю и надели наручники.

Федеральной службой безопасности на территории Удмуртской Республики предотвращен террористический акт, планировавшийся сторонником запрещенной в РФ террористической организации, — сообщили в ведомстве.

Ранее при обыске у задержанного нашли компоненты для изготовления зажигательных устройств, мобильный телефон, схему расположения объектов и переписку с членами международных террористических организаций. Мужчину заключили под стражу.

Крокус Сити Холл
мигранты
задержания
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Строители устроили поножовщину в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.