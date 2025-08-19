Появились кадры задержания мигранта за оправдание теракта в «Крокусе»

Федеральная служба безопасности Российской Федерации показала кадры задержания сторонника запрещенной в РФ террористической организации, который готовился совершить поджог поезда в Удмуртии, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, мужчина оправдывал теракт в «Крокус сити холле».

Сообщается, что уроженца Центрально-Азиатского региона задержали в городе Глазове. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ, переодетые в рабочую форму схватили мужчину, повалили его на землю и надели наручники.

Федеральной службой безопасности на территории Удмуртской Республики предотвращен террористический акт, планировавшийся сторонником запрещенной в РФ террористической организации, — сообщили в ведомстве.

Ранее при обыске у задержанного нашли компоненты для изготовления зажигательных устройств, мобильный телефон, схему расположения объектов и переписку с членами международных террористических организаций. Мужчину заключили под стражу.