День без автомобиля 22 сентября: подари планете один день без выхлопов

Всемирный день без автомобиля — это больше, чем символическая акция. Это призыв к переосмыслению роли транспорта в нашей жизни и его влияния на планету. Ежегодно 22 сентября миллионы людей добровольно отказываются от личных автомобилей, чтобы внести вклад в чистоту городов и здоровье окружающей среды. У этой инициативы богатая история, разнообразные форматы участия, вполне измеримые положительные последствия.

История и цели акции «День без автомобиля»

Цели проведения Всемирного дня без автомобиля зародились в период энергетического кризиса, когда швейцарские власти призвали граждан отказаться от машин из-за дефицита топлива. Однако систематический характер приобрела лишь спустя десятилетия. В 1994 году на конференции в Толедо (Испания) американский политолог и специалист по урбанистике Эрик Бриттон впервые публично озвучил концепцию периодического отказа от автомобилей. Это предложение стало ответом на растущие экологические проблемы и необходимость поиска альтернатив привычному средству передвижения.

В 1997-м Великобритания провела первую общенациональную акцию, а уже в 1998 году к ней присоединилась Франция. К 2000 году Европейская комиссия внедрила эту инициативу во всех странах Евросоюза, расширив ее до Европейской недели мобильности. Сейчас в мероприятии принимают участие более 100 миллионов человек из 2 000 городов всего мира. Основные цели — напомнить людям о вреде, который наносит транспорт, и показать, что возможны иные сценарии передвижения по городу. Девиз дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

Как проходит акция в России и мире в 2025 году?

Всемирный день без автомобиля сохраняет свою актуальность, а география участников продолжит расширяться. В разных странах мира проходят организованные мероприятия, которые связаны с популяризацией общественного транспорта, велосипедного движения и пеших прогулок. Например, во Франции перекрывается центр Парижа для автомобилей (за исключением транспорта экстренных служб), а жителям предлагают бесплатные велосипеды. В Белоруссии в прошлые годы предлагался бесплатный проезд в общественном транспорте для водителей, которым нужно предъявить права или техпаспорт.

В нашей стране акция проходит с разной степенью размаха в зависимости от региона. Первыми городами, поддержавшими нововведение, были Белгород и Нижний Новгород. Москва присоединилась к акции позже. Автолюбителям, отказавшимся от поездки на своей машине, обычно предлагаются льготы на проезд в общественном транспорте, организуются «энергетические точки» с фруктами и водой для тех, кто передвигается на велосипеде, проходят велозаезды.

Альтернатива машине: на чем можно передвигаться в городе?

Не садиться за руль хотя бы на сутки — это не ограничение, а возможность открыть для себя новые способы перемещения по городу. Наиболее очевидной альтернативой является общественный транспорт: автобусы, трамваи, троллейбусы, метро. В рамках акции власти уделяют особое внимание его доступности и комфорту. Например, снижают стоимость проезда. Второй популярный вариант — велосипед. Это экологично, полезно для здоровья. В мире, включая российские города, развивается сеть велодорожек и системы проката. Часто организуются массовые велопробеги, которые носят как просветительский, так и развлекательный характер.

Третий вариант — пешие прогулки. Короткие расстояния в пределах района вполне можно пройти пешком. Также в современных условиях большой популярностью пользуются электросамокаты и электровелосипеды. Эти способы передвижения не только уменьшают нагрузку на экологию, но и позволяют по-новому взглянуть на городское пространство.

Польза для экологии и здоровья: что дает отказ от авто на один день?

Даже однодневный отказ от автомобиля приносит ощутимую пользу. С точки зрения экологии главным достижением становится снижение уровня вредных выбросов в атмосферу. По данным статистики, на долю автотранспорта приходится до 80% загрязнения воздуха в городах. С точки зрения здоровья человека отказ от машины — это возможность повысить свою физическую активность. Пешая ходьба или велопоездка укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают стресс и улучшают общее самочувствие. Кроме того, сокращение числа машин на дорогах ведет к уменьшению пробок и уровня шума, что также положительно сказывается на качестве городской среды.

Важно понимать, что акция не призывает полностью отказаться от автомобилей — современная жизнь часто делает это невозможным. Однако она предлагает задуматься о том, что даже небольшое изменение привычек может иметь кумулятивный эффект. Использование альтернативных видов транспорта один раз в году может стать первым шагом к здоровому образу жизни. Присоединиться к акции просто: достаточно 22 сентября оставить машину на парковке и выбрать другой способ передвижения.

