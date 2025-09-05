Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 11:31

Юрист объяснил, кто отвечает за ДТП с участием роботов-доставщиков

Юрист Хаминский: за поведение роботов-доставщиков на дороге отвечают владельцы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За поведение роботов-доставщиков на дороге отвечают их владельцы, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, в случае ДТП, которое произойдет по вине устройства, собственнику придется нести за него финансовую ответственность и возместить ущерб.

Сейчас роботы-доставщики на дорогах и тротуарах находятся вне правоого поля. При этом в августе 2025 года Минэкономразвития опубликовало для обсуждения проект постановления правительства РФ, который узаконит присутствие роботов-доставщиков (роверов) на улично-дорожной сети. До принятия такого нормативного акта ДТП с участием роверов, скорее всего, будут оцениваться с точки зрения фактического соблюдения ими правил дорожного движения. И если ДТП произойдет по вине робота, владельцу придется нести за него финансовую ответсвенность и возместить ущерб, — сказал Хаминский.

Ранее робот-доставщик не пропустил автомобиль Aurus Senat на дороге в Москве и попал на видео. На ролике видно, как аппарат заблокировал проезд машине с включенными спецсигналами.

роботы
ДТП
аварии
автомобили
юристы
