20 августа 2025 в 13:00

Этот кабачковый пирог с сыром я готовлю вместо пиццы. Все просят рецепт!

Кабачковый пирог с сыром: изысканно и просто! Этот нежный пирог с кабачками на песочном тесте станет настоящим открытием для любителей домашней выпечки. Он сочетает хрустящую основу, сочные овощи и воздушную сырно-сметанную заливку. Идеальное блюдо для ужина или приема гостей — выглядит эффектно, а готовится проще, чем кажется!

Рецепт

Приготовьте тесто: смешайте 150 г муки со щепоткой соли, добавьте 50 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Перетрите в крошку, влейте 3–4 ст. л. ледяной воды и замесите тесто. Отправьте в холодильник на 20 минут. Раскатайте тесто в тонкий пласт, выложите в смазанную маслом форму, сформируйте бортики. Кабачок нарежьте кружочками, выложите на тесто веером. Смешайте 1 яйцо, 150 г сметаны, 100 г тертого сыра, прованские травы, соль и перец. Равномерно залейте начинку. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте теплым!

Этот пирог хорош как в теплом, так и в холодном виде. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рецепты
ужины
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
