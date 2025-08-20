Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 11:18

Грибной рулет из кабачков: просто, дешево и безумно вкусно! Хит на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулет из кабачков с грибами: просто и гениально! Этот рулет — настоящее преображение привычных кабачковых оладий! Нежнейшая основа из кабачков и ароматная грибная начинка в сметанном соусе создают потрясающий дуэт. Блюдо получается сытным, но не тяжелым, а его изысканный вид идеально подойдет даже для праздничного стола. Проверено: даже те, кто равнодушен к кабачкам, просят добавки!

Рецепт:

Натрите два кабачка на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут. Тщательно отожмите жидкость. Добавьте 2 яйца и 3 ст. л. муки, перемешайте до однородности. Выложите тесто на противень с пекарской бумагой, разровняйте в прямоугольный пласт толщиной 1 см. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого края. Остудите. Для начинки обжарьте мелко нарезанные лук и шампиньоны (250 г) до мягкости и испарения жидкости. Добавьте 2 ст. л. сметаны, соль и перец, потушите 2 минуты. Равномерно распределите начинку на кабачковом пласте, аккуратно сверните рулетом с помощью бумаги. Нарежьте порционными кусочками и подавайте с зеленью.

