Запеканка «Кабачанка» с фаршем и сыром! Лучший летний рецепт! Идеальное блюдо для летнего обеда: нежные кабачки, сочный фарш и хрустящая сырная корочка. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно!
Ингредиенты
- Кабачки — 2 шт. (средние)
- Фарш (свиной/говяжий) — 250 г
- Помидоры — 3-4 шт.
- Сметана — 250 г
- Яйцо — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Соль — 1 ст. л.
- Перец чёрный — щепотка
Приготовление
- Кабачки натрите на крупной тёрке, отожмите сок и выложите в форму. Посолите. Фарш приправьте солью и перцем, распределите поверх кабачков.
- Смешайте сметану с яйцом, залейте запеканку. Сверху разложите кружочки помидоров. Запекайте 30 минут при 200 °C. Посыпьте тёртым сыром и готовьте ещё 15 минут до румяности. Подавайте горячей!
