Запеканка «Кабачанка» с фаршем и сыром! Лучший летний рецепт! Идеальное блюдо для летнего обеда: нежные кабачки, сочный фарш и хрустящая сырная корочка. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно!

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт. (средние)

Фарш (свиной/говяжий) — 250 г

Помидоры — 3-4 шт.

Сметана — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Соль — 1 ст. л.

Перец чёрный — щепотка

Приготовление

Кабачки натрите на крупной тёрке, отожмите сок и выложите в форму. Посолите. Фарш приправьте солью и перцем, распределите поверх кабачков. Смешайте сметану с яйцом, залейте запеканку. Сверху разложите кружочки помидоров. Запекайте 30 минут при 200 °C. Посыпьте тёртым сыром и готовьте ещё 15 минут до румяности. Подавайте горячей!

