20 августа 2025 в 08:30

Запеканка «Кабачанка» с фаршем и сыром! Лучший летний рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка «Кабачанка» с фаршем и сыром! Лучший летний рецепт! Идеальное блюдо для летнего обеда: нежные кабачки, сочный фарш и хрустящая сырная корочка. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно!

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт. (средние)
  • Фарш (свиной/говяжий) — 250 г
  • Помидоры — 3-4 шт.
  • Сметана — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Соль — 1 ст. л.
  • Перец чёрный — щепотка

Приготовление

  1. Кабачки натрите на крупной тёрке, отожмите сок и выложите в форму. Посолите. Фарш приправьте солью и перцем, распределите поверх кабачков.
  2. Смешайте сметану с яйцом, залейте запеканку. Сверху разложите кружочки помидоров. Запекайте 30 минут при 200 °C. Посыпьте тёртым сыром и готовьте ещё 15 минут до румяности. Подавайте горячей!

Ранее мы готовили чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой.

кабачки
фарш
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
