Вместо котлет и рагу! Невероятная турецкая кюфта из фарша! Это блюдо перенесет вас на солнечные улочки Стамбула! Сочные мясные шарики в окружении овощей, запеченные в пряном томатном соусе, — настоящая симфония вкусов. Идеально и для семейного ужина, и для приема гостей.

Ингредиенты

Говяжий фарш — 1 кг

Лук репчатый — 2 шт. (прокрутить)

Яйцо — 1 шт.

Специи: паприка, черный перец, мясная смесь — по 1 ч. л.

Зелень свежая (петрушка/кинза) — 1 пучок

Картофель — 6-7 шт.

Помидоры — 2-3 шт.

Перец болгарский — 2 шт. (разных цветов)

Вода — 350 мл

Масло растительное — 100 мл

Томатная паста — 1,5 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль — по вкусу

Приготовление

Фарш смешиваем с прокрученным луком, яйцом, рубленой зеленью и специями. Формируем крупные продолговатые тефтели (кюфта). В глубокий противень наливаем масло, выкладываем кюфту по центру. Очищенный картофель нарезаем крупными дольками, помидоры и перец — толстыми кружками. Распределяем овощи вокруг мяса. Отдельно смешиваем воду с томатной пастой и давленым чесноком, заливаем в противень. Накрываем фольгой и отправляем в духовку на 190°C. Через 40 минут снимаем фольгу и запекаем еще 20–30 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили кабачково-куриные оладушки за 20 минут! Хитовый рецепт этого лета.