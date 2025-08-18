Вместо котлет и рагу! Невероятная турецкая кюфта из фарша! Это блюдо перенесет вас на солнечные улочки Стамбула! Сочные мясные шарики в окружении овощей, запеченные в пряном томатном соусе, — настоящая симфония вкусов. Идеально и для семейного ужина, и для приема гостей.
Ингредиенты
- Говяжий фарш — 1 кг
- Лук репчатый — 2 шт. (прокрутить)
- Яйцо — 1 шт.
- Специи: паприка, черный перец, мясная смесь — по 1 ч. л.
- Зелень свежая (петрушка/кинза) — 1 пучок
- Картофель — 6-7 шт.
- Помидоры — 2-3 шт.
- Перец болгарский — 2 шт. (разных цветов)
- Вода — 350 мл
- Масло растительное — 100 мл
- Томатная паста — 1,5 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Фарш смешиваем с прокрученным луком, яйцом, рубленой зеленью и специями. Формируем крупные продолговатые тефтели (кюфта). В глубокий противень наливаем масло, выкладываем кюфту по центру.
- Очищенный картофель нарезаем крупными дольками, помидоры и перец — толстыми кружками. Распределяем овощи вокруг мяса. Отдельно смешиваем воду с томатной пастой и давленым чесноком, заливаем в противень. Накрываем фольгой и отправляем в духовку на 190°C. Через 40 минут снимаем фольгу и запекаем еще 20–30 минут до румяной корочки.
