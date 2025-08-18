Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 13:00

Вместо котлет и рагу! Невероятная турецкая кюфта из фарша!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо котлет и рагу! Невероятная турецкая кюфта из фарша! Это блюдо перенесет вас на солнечные улочки Стамбула! Сочные мясные шарики в окружении овощей, запеченные в пряном томатном соусе, — настоящая симфония вкусов. Идеально и для семейного ужина, и для приема гостей.

Ингредиенты

  • Говяжий фарш — 1 кг
  • Лук репчатый — 2 шт. (прокрутить)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Специи: паприка, черный перец, мясная смесь — по 1 ч. л.
  • Зелень свежая (петрушка/кинза) — 1 пучок
  • Картофель — 6-7 шт.
  • Помидоры — 2-3 шт.
  • Перец болгарский — 2 шт. (разных цветов)
  • Вода — 350 мл
  • Масло растительное — 100 мл
  • Томатная паста — 1,5 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Фарш смешиваем с прокрученным луком, яйцом, рубленой зеленью и специями. Формируем крупные продолговатые тефтели (кюфта). В глубокий противень наливаем масло, выкладываем кюфту по центру.
  2. Очищенный картофель нарезаем крупными дольками, помидоры и перец — толстыми кружками. Распределяем овощи вокруг мяса. Отдельно смешиваем воду с томатной пастой и давленым чесноком, заливаем в противень. Накрываем фольгой и отправляем в духовку на 190°C. Через 40 минут снимаем фольгу и запекаем еще 20–30 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили кабачково-куриные оладушки за 20 минут! Хитовый рецепт этого лета.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
