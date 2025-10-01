Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 06:18

Зеленского осадили после требования Киева закрыть Балтику

Навроцкий: Польша не поддержит требование Зеленского о закрытии Балтийского моря

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Volha Shukaila/Global Look Press

Польша не собирается выполнять требования президента Украины Владимира Зеленского и закрывать Балтийское море из-за присутствия якобы «теневого флота» Москвы, заявил глава государства Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Onet. По его словам, бездоказательные заявления вызовут социальные и экономические последствия.

Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство, — сказал Навроцкий.

Польский президент подчеркнул, что вопрос о закрытии Балтийского моря нужно прежде всего осудить с военными. Навроцкий добавил, что внимательно следит за ситуацией в регионе вместе с главами стран Балтии и Бюро национальной безопасности.

Ранее в НАТО объявили о планах усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря после случаев несанкционированного появления БПЛА в Дании. В акваторию Балтики направят разведывательные и наблюдательные платформы, а также как минимум один фрегат, оснащенный системами ПВО. Альянс будет проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств.

Польша
Украина
Кароль Навроцкий
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят
Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
В сенат США поступила связанная с Россией и Украиной резолюция
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.