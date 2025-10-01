Зеленского осадили после требования Киева закрыть Балтику Навроцкий: Польша не поддержит требование Зеленского о закрытии Балтийского моря

Польша не собирается выполнять требования президента Украины Владимира Зеленского и закрывать Балтийское море из-за присутствия якобы «теневого флота» Москвы, заявил глава государства Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Onet. По его словам, бездоказательные заявления вызовут социальные и экономические последствия.

Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство, — сказал Навроцкий.

Польский президент подчеркнул, что вопрос о закрытии Балтийского моря нужно прежде всего осудить с военными. Навроцкий добавил, что внимательно следит за ситуацией в регионе вместе с главами стран Балтии и Бюро национальной безопасности.

Ранее в НАТО объявили о планах усиления военного присутствия в акватории Балтийского моря после случаев несанкционированного появления БПЛА в Дании. В акваторию Балтики направят разведывательные и наблюдательные платформы, а также как минимум один фрегат, оснащенный системами ПВО. Альянс будет проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств.