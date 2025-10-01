Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 06:25

Соленые огурцы холодным способом: готовим в банке 3 л — как из бочки!

Как приготовить соленые огурцы холодным способом Как приготовить соленые огурцы холодным способом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соленые огурцы — одна из самых любимых домашних заготовок, и холодный способ засолки позволяет сохранить их естественный вкус и ту самую хрустящую текстуру. Такой метод не требует долгого кипячения и подходит для тех, кто хочет быстро и просто подготовить огурцы на зиму или для скорого употребления.

Как следует промойте 1,5 кг огурцов (берите мелкие и крепкие), замочите их в ледяной воде на 2--3 часа. На дно чистой банки объемом 3 л кладите зонтики укропа, 5 предварительно очищенных долек чеснока, листики смородины, хрена, несколько горошин черного перца.

Огурцы кладите в банку плотно. В 1,5 литра холодной фильтрованной воды растворите 3 столовые ложки каменной соли (без добавок). Залейте огурцы рассолом, чтобы они были покрыты целиком. Накройте марлей и оставьте в комнате на 2--3 дня.

Когда на поверхности появится пенка, рассол вылейте, промойте огурцы холодной водой. Снова уложите их в банку, залейте свежим рассолом (1,5 л воды на 2 ст. л. соли). Закройте пластиковой крышкой и уберите в холодное место.

  • Совет: чтобы хрустело еще больше, добавьте в банку 1/2 ч. л. дубовой коры или несколько кусочков корня хрена.

Смотрите также: веганский оливье — готовится за 20 минут.

огурцы
рецепты
рецепт
кулинария
кухни
продукты
простые рецепты
быстрые рецепты
домашние заготовки
Анастасия Фомина
А. Фомина
