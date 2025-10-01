В Эстонии нашли применение брошенным на границе с РФ машинам ERR: Эстония будет продавать брошенные на границе с Россией машины

С октября власти Эстонии начнут продавать автомобили, находящиеся у контрольно-пропускного пункта «Койдула» на границе с Россией, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент транспорта. В республике разрешено оставлять автомобили на приграничной парковке не более чем на 72 часа.

Если владелец машины письменно не заверил дату и время начала стоянки, либо если транспортное средство находится на парковке дольше 72 часов, то с октября такие автомобили будут эвакуировать, пояснил руководитель отдела надзора департамента транспорта Эстонии Сийм Якси. После этого владелец обязан в течение 30 дней заявить о свои правах на владение машиной. В противном случае ему направят повторное предупреждение.

В случае если и на него не последует ответа, то автомобиль выставят на аукцион, чтобы покрыть расходы на его эвакуацию и хранение. Якси также посетовал, что несмотря на наличие у КПП «Койдула» бесплатной и платной стоянок, некоторые автовладельцы бросают машины на обочинах дорог, муниципальной или частной землях.

Ранее сообщалось, что жители Эстонии заметили американские танки M1A1 Abrams, которые движутся в сторону России. Боевые машины находились в 100 километрах от границы.