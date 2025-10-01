Серьезные заморозки накроют европейскую часть России

В ближайшие дни на европейской территории России ожидаются ночные заморозки, которые достигнут отметок до -6 °C, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Особенно холодно будет в регионах Северо-Запада и в Центральной России.

Метеоролог уточнил, что похолодание затронет обширные территории. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях столбики термометров в ночные часы могут опуститься до -3 °C. Более суровые условия, с заморозками до -6 °C, ожидаются в Центральном федеральном округе, включая Московскую, Тульскую и Воронежскую области.

Не избежит похолодания и Поволжье. По прогнозам синоптиков, в Оренбургской, Ульяновской и ряде других областей этого региона температура составит до -4 °C, а в Татарстане — и вовсе до -5 °C. Даже на востоке Южного федерального округа, в Астраханской и Волгоградской областях, ночью будет подмораживать до -4 °C.

В Северо-Западном федеральном округе, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях 1–3 октября температура ночью может опускаться до -3 °C, в Карелии — до -4 °C. В Центральном федеральном округе, в Московской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Тульской областях возможны заморозки до -3–6 °C. В Ивановской, Костромской и Владимирской областях заморозки возможны до -2–5 °C.

Ранее Вильфанд заявил, что первая половина текущей недели в Москве по климатическим условиям будет соответствовать середине октября. Он добавил, что температура воздуха окажется на три-четыре градуса ниже нормы.