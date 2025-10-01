Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 06:00

Россиянам рассказали, куда жаловаться на грязные подъезды

Депутат Чаплин: проблему грязных подъездов может решить жилищная инспекция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут пожаловаться на грязные подъезды в Государственную жилищную инспекцию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, именно этот орган уполномочен проводить проверки и применять меры административного воздействия к недобросовестным управляющим компаниям.

Ответственность за организацию уборки мест общего пользования — подъездов, лестничных клеток — целиком и полностью лежит на УК, ТСЖ или иной организации, которая осуществляет управление домом. Когда жители сталкиваются с тем, что уборка проводится нерегулярно или некачественно, следует направить письменную жалобу в УК. Если реакция отсутствует или проблема не решается, надо обращаться в Государственную жилищную инспекцию региона — именно она уполномочена проводить проверки деятельности УК и применять к ним меры административного воздействия за неисполнение своих обязательств, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что также можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Депутат отметил, что лучше составлять заявление и отстаивать свои права на комфортные и безопасные условия проживания коллективно.

Помните, что вы не просто потребители услуг, а хозяева своего дома. Активность жителей — ключевой фактор. Если обращения от одного человека иногда могут остаться без должного внимания, то коллективное заявление от группы собственников практически всегда гарантирует быструю и эффективную реакцию контролирующих органов, — резюмировал Чаплин.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что вероятность принятия закона о значительном увеличении штрафов за курение в подъездах в ближайшие два года оценивается очень высоко. По ее словам, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму и получил широкую поддержку.

