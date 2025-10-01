Юрист раскрыл, кто вправе расписываться за нездорового человека

Рукоприкладчик имеет право поставить подпись на документе за нездорового человека, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для этого необходимо соблюдение особой процедуры, предусмотренной законом, с обязательным участием нотариуса. Он добавил, что подобный механизм подтверждает серьезность подписи как правового инструмента.

Закон предусматривает особый порядок для тех, кто не может подписаться по состоянию здоровья. В таких случаях документ подписывает другое лицо — рукоприкладчик, и его подпись удостоверяется нотариусом с обязательным указанием причины. Это подчеркивает, что подпись не просто формальный росчерк, а юридический идентификатор личности и ее намерений, — пояснил Русяев.

