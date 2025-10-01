Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 03:20

Юрист раскрыл, кто вправе расписываться за нездорового человека

Юрист Русяев: рукоприкладчик вправе расписаться за нездорового человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рукоприкладчик имеет право поставить подпись на документе за нездорового человека, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для этого необходимо соблюдение особой процедуры, предусмотренной законом, с обязательным участием нотариуса. Он добавил, что подобный механизм подтверждает серьезность подписи как правового инструмента.

Закон предусматривает особый порядок для тех, кто не может подписаться по состоянию здоровья. В таких случаях документ подписывает другое лицо — рукоприкладчик, и его подпись удостоверяется нотариусом с обязательным указанием причины. Это подчеркивает, что подпись не просто формальный росчерк, а юридический идентификатор личности и ее намерений, — пояснил Русяев.

Ранее нотариус Мария Корнилова заявила, что некоторые виды подарков облагаются налогом на доходы физических лиц. Она объяснила, что речь идет об автомобилях, акциях, квартирах и домах, а также долях.

Нотариус Иван Кашурин ранее заявил, что далеко не каждую недвижимость можно подарить даже самому близкому родственнику. По его словам, это можно сделать только в том случае, если она принадлежит дарителю и его права должным образом зафиксированы.

