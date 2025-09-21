«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 07:09

Нотариус объяснил, какую недвижимость нельзя подарить даже самым близким

Нотариус Кашурин: в РФ нельзя дарить участок с незарегистрированными постройками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Далеко не каждую недвижимость можно подарить даже самому близкому родственнику, заявил в беседе с агентством ПРАЙМ нотариус Иван Кашурин. По его словам, это можно сделать только в том случае, если она принадлежит дарителю и его права должным образом зафиксированы. Например, человек получил квартиру по наследству, но не обращался к нотариусу, а принял ее фактически, продолжая жить в ней и оплачивать коммунальные услуги.

Прежде чем такую квартиру кому-то дарить, ее нужно оформить в собственность по бумагам, — объяснил специалист.

Также нельзя подарить земельный участок, если не все расположенные на нем постройки зарегистрированы. Кроме того, на имуществе не должно быть обременений, например ареста или залога, добавил эксперт. А если человек хочет подарить недвижимость, которую он купил в браке, то для этого потребуется нотариальное согласие супруги или супруга, резюмировал Кашурин.

Ранее юрист Дмитрий Кваша рассказал, что покупать квартиру нужно напрямую у продавца, а не по доверенности у третьих лиц. Также перед сделкой следует оценить психическое состояние продавца, посоветовал он. Эксперт отметил, что это снизит риск приобретения недвижимости у жертв мошенников.

