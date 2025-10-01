Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 октября 2025 в 07:25

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 октября: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 1 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Белгородской области, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Саратовской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
