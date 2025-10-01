Терапевт назвала неочевидное опасное свойство цинка

Переизбыток цинка препятствует усвоению железа в организме, что может привести к развитию анемии, заявила NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Анастасия Лозикова. По ее словам, важно придерживаться разнообразного рациона.

Несмотря на необходимость цинка, его переизбыток также опасен. Чаще всего передозировка связана не с питанием, а с бесконтрольным приемом добавок. Говорить о подобных процессах в организме могут следующие симптомы: тошнота, боли в животе, диарея, головные боли, снижение аппетита, дефицит меди и железа (цинк блокирует их усвоение), нарушение липидного обмена, риск атеросклероза. Длительный переизбыток, а именно свыше 40 мг в сутки для взрослого, может привести к анемии, слабости и проблемам с костной тканью, — пояснила Лозикова.

Она подчеркнула, что для поддержания нормального уровня цинка в организме необходимо питание, включающее достаточное количество продуктов животного происхождения. По словам терапевта, также можно использовать тщательно отобранные растительные источники в сочетании с правильным контролем приема добавок.

Ранее интегративный нутрициолог Юлия Шарапова заявила о важности употребления мяса и рыбы, так как они содержат питательные вещества, способствующие улучшению состояния кожи и волос. По ее словам, ягоды в свою очередь богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от старения.