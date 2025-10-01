Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 07:05

Терапевт назвала неочевидное опасное свойство цинка

Терапевт Лозикова: цинк может блокировать усвоение железа и провоцировать анемию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Переизбыток цинка препятствует усвоению железа в организме, что может привести к развитию анемии, заявила NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Анастасия Лозикова. По ее словам, важно придерживаться разнообразного рациона.

Несмотря на необходимость цинка, его переизбыток также опасен. Чаще всего передозировка связана не с питанием, а с бесконтрольным приемом добавок. Говорить о подобных процессах в организме могут следующие симптомы: тошнота, боли в животе, диарея, головные боли, снижение аппетита, дефицит меди и железа (цинк блокирует их усвоение), нарушение липидного обмена, риск атеросклероза. Длительный переизбыток, а именно свыше 40 мг в сутки для взрослого, может привести к анемии, слабости и проблемам с костной тканью, — пояснила Лозикова.

Она подчеркнула, что для поддержания нормального уровня цинка в организме необходимо питание, включающее достаточное количество продуктов животного происхождения. По словам терапевта, также можно использовать тщательно отобранные растительные источники в сочетании с правильным контролем приема добавок.

Ранее интегративный нутрициолог Юлия Шарапова заявила о важности употребления мяса и рыбы, так как они содержат питательные вещества, способствующие улучшению состояния кожи и волос. По ее словам, ягоды в свою очередь богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от старения.

терапевты
здоровье
советы
врачи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила, почему Санду и Зеленский критикуют Грузию
Столовая ложка сметаны: сколько граммов в зависимости от густоты
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.