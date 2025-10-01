Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 07:30

«Современник», романы, алкоголь: как жил и умер Олег Ефремов

Олег Ефремов Олег Ефремов Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press

В среду, 1 октября 2025 года могло бы исполниться 98 лет актеру и режиссеру Олегу Ефремову, который основал актерскую династию и стоял у истоков создания театра «Современник». Что известно о жизни и смерти артиста?

Как Олег Ефремов основал «Современник» и расколол МХАТ

Олег Ефремов родился в 1927 году в Москве. После войны, в возрасте 18 лет, он поступил в Школу-студию МХАТ. Вдохновленный системой Константина Станиславского, актер стремился стать главным режиссером театра. Однако по окончании вуза его не приняли на желаемую должность, он начал работать в Центральном детском театре, где сыграл более 20 ролей и поставил музыкальную комедию «Димка-невидимка». Параллельно с актерской деятельностью он преподавал в своем родном вузе и основал театр «Современник» в 1956 году.

Мечта о МХАТе осуществилась в 1955 году. Уходя, Ефремов предложил актерам «Современника» присоединиться к нему, но согласился лишь один.

В марте 1987 года назрел вопрос о разделе театра. Министерство культуры предложило Ефремову радикальное решение: уволить «ненужных» актеров. Однако он выбрал иной путь. На собрании труппы он предложил создать два автономных театра, каждый со своим художественным руководителем.

В итоге легендарный МХАТ разделился на две части. Одну из них возглавил Олег Ефремов, позже названный МХТ имени Чехова. Другую, ставшую МХАТом имени Горького, — Татьяна Доронина.

Как сложилась личная жизнь Олега Ефремова

Лилия Толмачева стала первой официальной женой актера. Их брак продлился недолго, так как Толмачева не смогла справиться с алкоголизмом и постоянными изменами мужа.

«Я слишком устала от его пьянства. Ко всему прочему, Олегу, как и алкоголь, нужны были женщины. Разные. Так он поддерживал себя в творческом накале», — признавалась она.

Между Ефремовым и Ниной Дорошиной существовали особые отношения. Ради него она даже оставила мужа Владимира Земляникина. В попытке вызвать ревность у Ефремова, Дорошина вышла замуж за Олега Даля. На свадьбу Ефремов пришел без приглашения, в состоянии алкогольного опьянения, и устроил скандал. Он посадил невесту на колени и заявил: «А все равно любишь-то ты меня!» Брак с Далем продлился всего три дня.

Второй официальной супругой Ефремова стала Алла Покровская. Она была дочерью известного оперного режиссера, и, несмотря на предупреждения родителей о его «эгоизме», она связала свою жизнь с Ефремовым. В 1963 году у них появился сын Михаил. Брак продлился до конца 1970-х годов. Михаил Ефремов также стал известным актером, продолжив дело отца. Его сын и внук Олега Николаевича, Никита, тоже снимается в кино и играет на театральной сцене.

У Ефремова также была внебрачная дочь Анастасия от гражданского брака с Ириной Мазурук. В последние годы жизни рядом с ним была ученица Светлана Родина, которая была младше его на 31 год.

Как алкоголь повлиял на жизнь Олега Ефремова

Ефремов никогда не скрывал свое пристрастие к спиртному, его близкие и коллеги рассказывали, что артист часто выпивал, а иногда и проваливался в запои. Он начал употреблять алкоголь еще в юности, сначала с друзьями, затем в студенческие годы и позже в театре, как это часто бывает в актерской сфере.

В мемуарах «Опережая некролог» Александр Ширвиндт рассказывал о выходках Ефремова, когда тот был нетрезв, и о звонках из «Современника», где его просили о помощи.

«В состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Тогда машины были признаками неслыханного благополучия, а всякое проявление роскоши его раздражало. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже», — рассказывал Ширвиндт.

Как умер Олег Ефремов

Здоровье Ефремова ухудшилось в 1990-е: у него диагностировали эмфизему и другие заболевания легких. Он проводил по 15 часов в сутки с кислородным аппаратом, но продолжал работать и ставить спектакли.

Последней его работой стала постановка «Три сестры» в 1997 году, которую критики встретили с восторгом. Режиссер изменил финал: вместо дома действие происходило в парке.

В 2000 году Олег Ефремов работал над постановкой «Сирано де Бержерак». Не успев ее закончить, 24 мая того же года он умер в возрасте 72 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Константина Станиславского.

Читайте также:

Степаненко снова в топе: почему зумеры разбирают ее монологи на цитаты

Сущности, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Надежда Грановская

Работа за копейки, возвращение в Россию, отец: где сейчас Мария Машкова

Олег Ефремов
Россия
актеры
театр Современник
артисты
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят
Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
В сенат США поступила связанная с Россией и Украиной резолюция
Минтранс РФ запретил плавание гражданских судов в бухте Улисс во Владивостоке
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.