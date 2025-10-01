«Современник», романы, алкоголь: как жил и умер Олег Ефремов

В среду, 1 октября 2025 года могло бы исполниться 98 лет актеру и режиссеру Олегу Ефремову, который основал актерскую династию и стоял у истоков создания театра «Современник». Что известно о жизни и смерти артиста?

Как Олег Ефремов основал «Современник» и расколол МХАТ

Олег Ефремов родился в 1927 году в Москве. После войны, в возрасте 18 лет, он поступил в Школу-студию МХАТ. Вдохновленный системой Константина Станиславского, актер стремился стать главным режиссером театра. Однако по окончании вуза его не приняли на желаемую должность, он начал работать в Центральном детском театре, где сыграл более 20 ролей и поставил музыкальную комедию «Димка-невидимка». Параллельно с актерской деятельностью он преподавал в своем родном вузе и основал театр «Современник» в 1956 году.

Мечта о МХАТе осуществилась в 1955 году. Уходя, Ефремов предложил актерам «Современника» присоединиться к нему, но согласился лишь один.

В марте 1987 года назрел вопрос о разделе театра. Министерство культуры предложило Ефремову радикальное решение: уволить «ненужных» актеров. Однако он выбрал иной путь. На собрании труппы он предложил создать два автономных театра, каждый со своим художественным руководителем.

В итоге легендарный МХАТ разделился на две части. Одну из них возглавил Олег Ефремов, позже названный МХТ имени Чехова. Другую, ставшую МХАТом имени Горького, — Татьяна Доронина.

Как сложилась личная жизнь Олега Ефремова

Лилия Толмачева стала первой официальной женой актера. Их брак продлился недолго, так как Толмачева не смогла справиться с алкоголизмом и постоянными изменами мужа.

«Я слишком устала от его пьянства. Ко всему прочему, Олегу, как и алкоголь, нужны были женщины. Разные. Так он поддерживал себя в творческом накале», — признавалась она.

Между Ефремовым и Ниной Дорошиной существовали особые отношения. Ради него она даже оставила мужа Владимира Земляникина. В попытке вызвать ревность у Ефремова, Дорошина вышла замуж за Олега Даля. На свадьбу Ефремов пришел без приглашения, в состоянии алкогольного опьянения, и устроил скандал. Он посадил невесту на колени и заявил: «А все равно любишь-то ты меня!» Брак с Далем продлился всего три дня.

Второй официальной супругой Ефремова стала Алла Покровская. Она была дочерью известного оперного режиссера, и, несмотря на предупреждения родителей о его «эгоизме», она связала свою жизнь с Ефремовым. В 1963 году у них появился сын Михаил. Брак продлился до конца 1970-х годов. Михаил Ефремов также стал известным актером, продолжив дело отца. Его сын и внук Олега Николаевича, Никита, тоже снимается в кино и играет на театральной сцене.

У Ефремова также была внебрачная дочь Анастасия от гражданского брака с Ириной Мазурук. В последние годы жизни рядом с ним была ученица Светлана Родина, которая была младше его на 31 год.

Как алкоголь повлиял на жизнь Олега Ефремова

Ефремов никогда не скрывал свое пристрастие к спиртному, его близкие и коллеги рассказывали, что артист часто выпивал, а иногда и проваливался в запои. Он начал употреблять алкоголь еще в юности, сначала с друзьями, затем в студенческие годы и позже в театре, как это часто бывает в актерской сфере.

В мемуарах «Опережая некролог» Александр Ширвиндт рассказывал о выходках Ефремова, когда тот был нетрезв, и о звонках из «Современника», где его просили о помощи.

«В состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Тогда машины были признаками неслыханного благополучия, а всякое проявление роскоши его раздражало. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже», — рассказывал Ширвиндт.

Как умер Олег Ефремов

Здоровье Ефремова ухудшилось в 1990-е: у него диагностировали эмфизему и другие заболевания легких. Он проводил по 15 часов в сутки с кислородным аппаратом, но продолжал работать и ставить спектакли.

Последней его работой стала постановка «Три сестры» в 1997 году, которую критики встретили с восторгом. Режиссер изменил финал: вместо дома действие происходило в парке.

В 2000 году Олег Ефремов работал над постановкой «Сирано де Бержерак». Не успев ее закончить, 24 мая того же года он умер в возрасте 72 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Константина Станиславского.

Читайте также:

Степаненко снова в топе: почему зумеры разбирают ее монологи на цитаты

Сущности, личная жизнь, мнение об СВО: где сейчас Надежда Грановская

Работа за копейки, возвращение в Россию, отец: где сейчас Мария Машкова