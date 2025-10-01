Танки разгромили скрытые позиции ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 октября

Танкисты на Т-80БВМ 44-го армейского корпуса Северной группировки войск поразили бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Харьковском направлении. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 1 октября?

Разгромили скрытые позиции ВСУ

В Минобороны РФ рассказали, что танкисты на Т-80БВМ из 44-го корпуса Северной группировки успешно поразили бронетехнику, огневые средства и живую силу ВСУ на Харьковском направлении в зоне специальной военной операции. Отмечается, что опорник противника был срытым.

«Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в ходе выполнения боевых задач на Харьковском направлении СВО успешно осуществил огневое поражение скрытого опорного пункта противника. С применением разведывательных данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов, танковый экипаж осуществил скрытный маневр к заранее подготовленной закрытой огневой позиции, что обеспечило выполнение огневой задачи с минимальными рисками для собственных сил. Огонь по координатам, предоставленным операторами БПЛА, был произведен с использованием осколочно-фугасных боеприпасов, что позволило эффективно нейтрализовать целевые объекты противника», — говорится в сообщении.

Уничтожили разведгруппу ВСУ

В Днепропетровской области операторы беспилотников из группировки войск «Восток» ликвидировали группу разведчиков ВСУ: проинформировало Министерство обороны РФ.

«В ходе воздушной разведки военнослужащие группировки войск "Восток" выявили группу противника, скрытно направлявшуюся в сторону наших позиций. По полученным координатам операторы квадрокоптеров со сбросами обнаружили и уничтожили разведгруппу ВСУ, включая командира разведывательного взвода. Пытавшихся скрыться в траншеях бойцов ВСУ также уничтожили точными сбросами с квадрокоптеров», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что скоординированные действия операторов разведывательных и ударных беспилотников позволяют наносить точечные удары по наиболее уязвимым направлениям противника.

Поразили дом с солдатами ВСУ

Расчет ударного БПЛА «Куб» 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

«Парни с разведсамолета (разведывательного беспилотника ZALA. — NEWS.ru) засекли, нашли цель. В данном случае это был ПВД, помещение. Дальность от нас до цели была 29 км», — сказал начальник расчета БПЛА с позывным Нова.

В ведомстве отметили, что расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии ежедневно наносят удары по пунктам управления, технике, артиллерийским орудиям и пунктам временной дислокации ВСУ.

Ликвидировали скопление живой силы

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 25-й армии Западной группировки сил уничтожил скопление вражеских солдат в Луганской Народной Республике, заявили в российском военном ведомстве.

«В ходе проведения воздушной разведки были обнаружены тщательно замаскированные позиции и значительное скопление личного состава противника. После точного наведения танк произвел выстрелы 125-мм фугасными снарядами с дистанции свыше 10 километров, что позволило успешно уничтожить все цели и создать условия для мотострелковых подразделений к продолжению наступления», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что стрельба из танка с закрытых огневых позиций в сочетании с корректировкой с помощью беспилотника позволяет уничтожать военные объекты противника с высокой эффективностью и минимальным расходом боеприпасов.

