Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 06:15

Явился покойник во сне: как понять знак и чего опасаться

К чему снится покойник К чему снится покойник Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Видеть во сне покойника — это не всегда дурное предзнаменование. Значение сна сильно зависит от деталей: кого именно вы увидели, общались ли с ним и какие испытывали эмоции.

Сон о покойном родственнике часто трактуется как предупреждение или совет. По соннику Миллера, усопшая мать может сниться к проблемам со здоровьем, а отец — предостерегать от опасностей в новых делах. Если покойный родственник ведет себя радостно и спокойно, это сулит избавление от проблем. Для женщины сон с умершей матерью может также предвещать рождение здоровых детей.

Образ мертвого незнакомца во сне обычно связан с вашими внутренними тревогами. Такой сон говорит о том, что ваши волнения напрасны и тревоги скоро закончатся. Также множество незнакомых мертвецов может символизировать внутренние страхи, от которых пора избавиться.

Прямых указаний на кардинально разное толкование для мужчин и женщин в авторитетных сонниках нет. Однако некоторые нюансы существуют:

  • Для женщины сон о покойнике может быть связан с семейным благополучием или, если она бездетна, со скорой беременностью.

  • Для мужчины образ покойного отца часто ассоциируется с карьерой, репутацией и необходимостью хорошо обдумать новые начинания.

В целом сны об умерших чаще отражают наши внутренние переживания, тоску или чувство вины. Чтобы обрести спокойствие, помяните усопшего, сходите в церковь или просто проанализируйте, о чем вам хотело сообщить ваше подсознание.

Ранее мы рассказали, к чему снится снег на улице.

сны
сновидения
покойник
мертвецы
сонник
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят
Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.