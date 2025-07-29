Инфекционист предупредил о смертельной опасности целования покойника в лоб Инфекционист Миговски: традиция целовать умершего в лоб опасна для здоровья

Традиция целовать умершего в лоб представляет серьезную опасность для здоровья, заявил беседе с изданием Terra инфекционист Эдимилсон Миговски. По его словам, на коже мертвого человека начинают активно размножаться бактерии, потенциально способные вызывать разнообразные заболевания.

Медик объяснил, что из-за понижения температуры тела человека после смерти изменяются процессы в мягких тканях, которые разрушают клетки кожи. После этого микроорганизмы, которые обычно обитают в кишечнике, начинают размножаться на поверхности тела усопшего. Причем наибольшую опасность представляют глаза, нос и рот покойника.

Если вы следуете этой традиции, вам стоит избегать контакта вашего лица с лицом умершего. При нахождении очень близко к глазам, носу и рту растет риск заражения опасными бактериями, — подчеркнул Миговски.

Кроме того, у людей, которые испытывают стресс из-за смерти человека, хуже работает иммунитет. В связи с этим они становятся более восприимчивыми к патогенам, резюмировал специалист.

Ранее священник Андрей Андин рассказал, что церковь не настаивает на черной одежде на похоронах. По православным канонам похороны нужно рассматривать как новое рождение, и родственникам уместнее было бы надеть что-то светлое, отметил он.