Священник рассказал о традиционном заблуждении людей во время похорон Священник Андин: церковь не настаивает на черной одежде на похоронах

Церковь не настаивает на черной одежде на похоронах, сообщил священник Андрей Андин. По его словам, которые передает «МК в Калининграде», по православным канонам похороны нужно рассматривать, как новое рождение и родственникам уместнее было бы надеть что-то светлое.

По словам Андина, черная одежда на похоронах — всего лишь отголосок народных традиций и суеверий. Когда-то сложилось, что на похороны люди стали надевать темные цвета, и это закрепилось в человеческом сознании и мирской традиции. Возможно, потому что черный цвет у людей ассоциируется со смертью, резюмировал священник.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что женщины должны умерить амбиции и стремление к самостоятельности, чтобы не разрушать семейную иерархию. По его мнению, современная культура сбила женщин с пути, внушив им ложные представления о предназначении.