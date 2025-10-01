Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 06:46

«Оставление в опасности»: невызов скорой в РФ может привести к штрафу

Юрист Хаминский: уголовная ответственность может грозить в РФ за невызов скорой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может наступать уголовная ответственность за оставление человека в опасности и невызов скорой медицинской помощи, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости. По его словам, это касается ситуаций, когда гражданин находится в опасном для жизни состоянии и не может самостоятельно позаботиться о себе.

Ответственность за такое деяние предусмотрена статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»), — указал эксперт.

Она распространяется на случаи, когда человек лишен возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства, старости, болезни или беспомощности. При этом под оказанием помощи понимается даже простой вызов скорой помощи.

Особые обязанности возлагаются на водителей, попавших в ДТП, и работников образовательных учреждений, где пострадал ребенок. Однако для случайных прохожих, ставших свидетелями экстренной ситуации, ответственность за неоказание помощи фактически отсутствует.

Отдельная ответственность предусмотрена для медицинских работников: по статье 124 УК РФ врачи несут наказание за неоказание помощи больному, если это привело к причинению вреда здоровью средней тяжести, тяжкому вреду или смерти пациента. При этом ключевым условием является нахождение медика на дежурстве в момент происшествия.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ предложила наказывать бывших заключенных, подписавших контракт о воинской службе и отказавшихся ее нести якобы по причине болезни. Соответствующий документ опубликован в электронной базе госоргана. Авторы проекта предлагают внести изменения в статью 339 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами».

