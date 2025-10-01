Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 05:00

Экономист объяснил, как избежать опустошающих кошелек незаметных трат

Экономист Щербаченко: отмена ненужных подписок поможет сохранить деньги

Фото: Thomas Trutschel/photothek via w/Global Look Press

Отказ от ненужных подписок позволит сэкономить деньги, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, учет мелких трат способствует более рациональному распределению бюджета.

Проверьте все свои подписки и отмените те, которые не используются или не приносят вам удовлетворения. Установите напоминания о пробных периодах, чтобы не забыть отменить подписку до окончания бесплатного периода. Кроме того, существует множество мобильных приложений, которые помогут вам отслеживать расходы, составлять бюджеты и управлять финансами более эффективно, — отметил Щербаченко.

Экономист порекомендовал фиксировать все ежедневные расходы, чтобы понять, какую значительную часть бюджета составляют «мелочи». Он также предложил составить месячный бюджет, включающий все обязательные траты и запланированные покупки. По его словам, перед походом в магазин следует составлять список необходимых вещей, чтобы избежать импульсивных решений.

Практикуйте осознанный шопинг. Прежде чем совершить покупку, задайте себе вопрос: «Действительно ли мне это нужно?» или «Как эта покупка повлияет на мой бюджет?» Попробуйте отложить покупку на 12 или 24 часа, чтобы дать себе время на раздумье. Кроме того, полезно определить лимит для покупок, который вы готовы потратить на развлечение. Это поможет избежать спонтанных приобретений, — добавил Щербаченко.

Кроме того, эксперт отметил, что важно повышать уровень финансовой грамотности. Для этого, по его словам, можно читать книги, посещать семинары или курсы по этой теме. Он подчеркнул, что знание основ управления финансами способствует более осознанному принятию решений.

Ранее инвестор Сергей Федореев заявил, что кредиты создают иллюзию доступности средств, пока люди теряют контроль над своими расходами и в результате становятся зависимыми от заемных денег. Он также отметил, что кредитные карты представляют особую опасность, так как они скрывают реальную стоимость заимствований.

экономисты
советы
россияне
деньги
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Мария Зеленина
М. Зеленина
