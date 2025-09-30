В Прибалтике продлили запрет на ночные полеты у границ России Эстония продлила запрет на ночные полеты у границ России и Латвии

Эстонские власти продлили до 23 октября запрет на ночные полеты вдоль границ России и Латвии, сообщили ТАСС источники в авиадиспетчерских службах страны. Изначально введенная 19 сентября мера была рассчитана на действие до конца суток 30 октября.

Запрет был установлен для всех воздушных судов, включая беспилотные летательные аппараты. Разрешения должны были выдавать полиция и пограничная служба. Сейчас ограничение будет ежедневно действовать с 17:00 (20:00 мск) до 04:00 (07:00 мск).

Ранее сообщалось, что жители Эстонии заметили американские танки M1A1 Abrams, которые движутся в сторону России. Боевые машины находились в 100 километрах от границы. Другие подробности не уточняются.

До этого норвежское издание Steigan сообщало, что Европа активно пытается разжечь конфликт с Россией. В частности, страны оказывают большое давление на Польшу, чтобы она стала прифронтовым государством в потенциальной войне. Это обусловлено тем, что НАТО и США нужна «фигура», которую они могли бы переместить в своей «игре великих держав».