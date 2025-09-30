Еще три российских аэропорта закрыли для пролета самолетов

Еще три российских аэропорта закрыли для пролета самолетов Аэропорты Калуги, Краснодара и Ставрополя временно не принимают самолеты

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в трех аэропортах юга и центра России. Решение касается аэропортов Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское), сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности полетов. Пассажирам, у которых запланированы авиаперелеты через указанные аэропорты, рекомендуется уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков.

Ведомство обеспечивает постоянный мониторинг ситуации и оперативно информирует о всех изменениях. До этого аналогичные ограничения уже вводились в волгоградском аэропорту.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно после нормализации операционной обстановки. Ограничения вводятся в соответствии с установленными регламентами и нормами авиационной безопасности.

Ранее сообщалось о создании Росавиацией специальной комиссии для расследования инцидента с повреждением самолета в аэропорту Шереметьево. Расследование коснулось происшествия с воздушным судном авиакомпании «Россия», выполнявшем рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург.