Воевавший за ВСУ кузен Вэнса выступит на польском форуме Кузен вице-президента США Нейт Вэнс выступит на форуме в Польше как ветеран ВСУ

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт Вэнс выступит на форуме по безопасности в Польше, передает РИА Новости. Его имя значится в качестве спикера в списке приглашенных.

Нейт Вэнс представлен как ветеран конфликта в зоне СВО. Ожидается, что он примет участие в дискуссии, посвященной теме «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины».

Ранее стало известно, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса участвовал в боевых действиях на Украине в составе батальона ВСУ «Волки да Винчи». Журналисты выяснили, что Нейт Вэнс поехал туда «из любопытства» и «ради приключений», но в итоге отношения между родственниками испортились.

Позже вице-президент США ответил на публичную критику в адрес своего двоюродного брата. Американский чиновник сказал, что подобные заявления следовало адресовать либо через него напрямую, либо через других членов семьи, а не делать это в публичной плоскости. Он добавил, что стремится решать конфликты в кругу близких, а не через средства массовой информации.