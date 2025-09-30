Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 02:00

Чем опасна межпозвонковая грыжа и как ее избежать. Советы невролога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Боль в спине — одна из самых частых жалоб на приеме у врача. По данным ВОЗ, 80% людей хотя бы раз в жизни беспокоят неприятные ощущения в этой области. Часто это связано с грыжей межпозвонкового диска, прозванной болезнью XXI века. Врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава МО Анна Копцева рассказала NEWS.ru, как спасти «хребет» от неприятной проблемы.

Что такое межпозвонковая грыжа?

Позвоночник состоит из позвонков и дисков между ними, которые выполняют роль амортизаторов. Каждая прослойка имеет плотную оболочку и мягкое ядро внутри. Когда оболочка повреждается, часть ядра выходит наружу, образуя грыжу. Она может сдавливать нервные корешки или даже спинной мозг, вызывая боль и неврологические нарушения.

Чаще всего грыжи возникают в поясничном отделе (около 65–70% случаев), реже — в шейном (20–25%) и крайне редко — в грудном (до 5%). Это связано с нагрузкой, которую несут нижние отделы позвоночника, и особенностями их анатомии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главные симптомы грыжи межпозвонкового диска

Картина болезни зависит от уровня поражения:
  • Поясница: острая или ноющая боль, отдающая в ягодицу и ногу, онемение пальцев стопы, слабость в ногах.
  • Шея: дискомфорт, ограничение поворотов головы, головные боли, мурашки и слабость в руках.
  • Грудной отдел: боли в груди или животе, напоминающие сердечные или желудочные, но без патологии внутренних органов.

Главный признак — неприятные ощущения, которые усиливаются при нагрузке, кашле или чихании. Нередко пациенты откладывают визит к врачу, списывая боль на усталость или «прострел», что приводит к хронизации процесса.

Какие исследования помогают выявить межпозвонковую грыжу

Диагноз ставится не только на основании жалоб и осмотра, но и с помощью инструментальных методов:

  • осмотр врача-невролога позволяет выявить снижение силы и чувствительности, изменения рефлексов, напряжение мышц;
  • МРТ (магнитно-резонансная томография) — золотой стандарт. Она показывает размер грыжи, уровень поражения и степень сдавления нервных структур;
  • КТ (компьютерная томография) используется реже, когда есть противопоказания к МРТ. Хорошо отображает костные структуры;
  • рентген саму грыжу не показывает, но помогает исключить другие болезни позвоночника (переломы, опухоли, выраженный остеохондроз);
  • ЭНМГ (электронейромиография) может применяться для оценки степени повреждения нервов и их восстановления.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно помнить: наличие грыжи на снимке не всегда означает необходимость лечения. У части людей грыжи находят случайно, без симптомов, поэтому диагноз всегда ставится только в комплексе: жалобы + осмотр + результаты обследования.

Кто рискует «заработать» грыжу в первую очередь

Основными факторами развития грыжи межпозвонкового диска являются:

  • сидячая работа и малоподвижный образ жизни;
  • избыточный вес;
  • поднятие тяжестей или регулярные перегрузки;
  • курение (употребление никотина нарушает питание дисков);
  • наследственная предрасположенность.

Отдельная группа риска — спортсмены, особенно тяжелоатлеты и гимнасты. Они чаще других страдают от этого заболевания из-за высокой нагрузки на позвоночник.

Чем опасна грыжа?

Без внимания болезнь прогрессирует. Возможны:

  • переход боли в хроническую форму;
  • стойкое онемение и слабость конечностей;
  • нарушения работы тазовых органов (недержание мочи и кала);
  • инвалидизация.

Важно знать: лишь около 5–10% пациентов с грыжей диска нуждаются в операции. В большинстве случаев эффективны консервативные методы лечения, поэтому своевременная терапия позволяет избежать хирургического вмешательства.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как лечат межпозвонковую грыжу

Если диагноз уже поставлен, это не значит, что без операции не обойтись. Современные международные рекомендации предлагают следующий подход:

  • Образ жизни. Умеренная активность предпочтительнее постельного режима. Легкая физическая нагрузка ускоряет восстановление.
  • Медикаменты. Обезболивающие и противовоспалительные препараты помогают снять острую боль. Их назначает врач, дозировка подбирается индивидуально. Хроническую боль часто лечат препаратами группы антидепрессантов — они хорошо купируют неприятные ощущения и помогают пациентам жить полноценной жизнью.
  • ЛФК. Упражнения укрепляют мышцы, снимают нагрузку с дисков и улучшают кровообращение.
  • Инъекции (блокады). Уколы используются при выраженном болевом синдроме.
  • Хирургия. Операции показаны лишь при тяжелых осложнениях или отсутствии эффекта от консервативного лечения.

Важно помнить: хирургические вмешательства устраняют сдавление нерва, но не влияют на причину болезни. Без коррекции образа жизни и реабилитации риск рецидива сохраняется.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как предотвратить образование грыжи

  1. Двигайтесь каждый день. Регулярная физическая активность — лучший способ профилактики. Подходят плавание, ходьба, йога, пилатес, упражнения для укрепления мышц спины и пресса. Сильный мышечный корсет снижает нагрузку на позвоночник.
  2. Следите за осанкой. При сидячей работе стул должен поддерживать поясницу, стопы — стоять на полу, экран — быть на уровне глаз. Плохая осанка перегружает межпозвоночные диски.
  3. Избегайте длительного сидения. Каждый час делайте разминку: наклоны, повороты, легкую растяжку. Даже 2–3 минуты активности улучшают кровообращение.
  4. Контролируйте вес. Лишние килограммы создают постоянное давление на позвоночник, особенно в пояснице;
  5. Правильно поднимайте тяжести. Согните колени, держите спину прямой, поднимайте предмет за счет ног, а не наклоном. Это простое правило в разы снижает риск травмы.
  6. Откажитесь от курения. Никотин ухудшает кровоснабжение межпозвоночных дисков и ускоряет их износ.
  7. Подберите удобный матрас и подушку. Жесткая, но упругая поверхность помогает позвоночнику отдыхать и сохранять правильное положение.
  8. Укрепляйте уязвимые зоны. Для офисных работников полезна гимнастика для шеи и плеч, для спортсменов — акцент на растяжку и правильную технику.
  9. Следите за уровнем витамина D и кальция. Дефицит этих веществ ослабляет кости и ускоряет дегенерацию тканей.
  10. Управляйте стрессом. Хроническое напряжение мышц при стрессе усиливает болевой синдром и ускоряет износ дисков.

Грыжа диска — не приговор, а сигнал организма о том, что спине нужна поддержка. Только один из 10 пациентов доходит до операции, остальные успешно справляются с помощью изменения образа жизни, физиотерапии и грамотной медикаментозной поддержки.

Читайте также:

Радикулит — симптомы, профилактика, как лечить: клинические рекомендации

Жгучая боль, слабость, онемение: чем опасен остеохондроз, как избежать

Врач раскрыл, как правильно спать в аэропорту без вреда для спины

«Как у Дяди Степы»: хирург раскрыл, как сформировать красивую осанку

Врач раскрыл калечащие последствия «залипания» в смартфонах

спина
позвоночник
грыжа
неврологи
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранец пытался вывезти в Китай челюсть тигра и лапы медведей
Мужчина зарезал заместителя руководителя филиала банка в Москве
«Выборы — жульнические»: Лавров резко раскритиковал голосование в Молдавии
Вратарь Лобанцев объяснил претензию «Реала» по поводу газона в Алматы
В Кремле раскрыли истинное отношение к плану Трампа по сектору Газа
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.