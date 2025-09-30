Чем опасна межпозвонковая грыжа и как ее избежать. Советы невролога

Боль в спине — одна из самых частых жалоб на приеме у врача. По данным ВОЗ, 80% людей хотя бы раз в жизни беспокоят неприятные ощущения в этой области. Часто это связано с грыжей межпозвонкового диска, прозванной болезнью XXI века. Врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава МО Анна Копцева рассказала NEWS.ru, как спасти «хребет» от неприятной проблемы.
Что такое межпозвонковая грыжа?
Позвоночник состоит из позвонков и дисков между ними, которые выполняют роль амортизаторов. Каждая прослойка имеет плотную оболочку и мягкое ядро внутри. Когда оболочка повреждается, часть ядра выходит наружу, образуя грыжу. Она может сдавливать нервные корешки или даже спинной мозг, вызывая боль и неврологические нарушения.
Чаще всего грыжи возникают в поясничном отделе (около 65–70% случаев), реже — в шейном (20–25%) и крайне редко — в грудном (до 5%). Это связано с нагрузкой, которую несут нижние отделы позвоночника, и особенностями их анатомии.
Главные симптомы грыжи межпозвонкового диска
Картина болезни зависит от уровня поражения:
- Поясница: острая или ноющая боль, отдающая в ягодицу и ногу, онемение пальцев стопы, слабость в ногах.
- Шея: дискомфорт, ограничение поворотов головы, головные боли, мурашки и слабость в руках.
- Грудной отдел: боли в груди или животе, напоминающие сердечные или желудочные, но без патологии внутренних органов.
Главный признак — неприятные ощущения, которые усиливаются при нагрузке, кашле или чихании. Нередко пациенты откладывают визит к врачу, списывая боль на усталость или «прострел», что приводит к хронизации процесса.
Какие исследования помогают выявить межпозвонковую грыжу
Диагноз ставится не только на основании жалоб и осмотра, но и с помощью инструментальных методов:
- осмотр врача-невролога позволяет выявить снижение силы и чувствительности, изменения рефлексов, напряжение мышц;
- МРТ (магнитно-резонансная томография) — золотой стандарт. Она показывает размер грыжи, уровень поражения и степень сдавления нервных структур;
- КТ (компьютерная томография) используется реже, когда есть противопоказания к МРТ. Хорошо отображает костные структуры;
- рентген саму грыжу не показывает, но помогает исключить другие болезни позвоночника (переломы, опухоли, выраженный остеохондроз);
- ЭНМГ (электронейромиография) может применяться для оценки степени повреждения нервов и их восстановления.
Важно помнить: наличие грыжи на снимке не всегда означает необходимость лечения. У части людей грыжи находят случайно, без симптомов, поэтому диагноз всегда ставится только в комплексе: жалобы + осмотр + результаты обследования.
Кто рискует «заработать» грыжу в первую очередь
Основными факторами развития грыжи межпозвонкового диска являются:
- сидячая работа и малоподвижный образ жизни;
- избыточный вес;
- поднятие тяжестей или регулярные перегрузки;
- курение (употребление никотина нарушает питание дисков);
- наследственная предрасположенность.
Отдельная группа риска — спортсмены, особенно тяжелоатлеты и гимнасты. Они чаще других страдают от этого заболевания из-за высокой нагрузки на позвоночник.
Чем опасна грыжа?
Без внимания болезнь прогрессирует. Возможны:
- переход боли в хроническую форму;
- стойкое онемение и слабость конечностей;
- нарушения работы тазовых органов (недержание мочи и кала);
- инвалидизация.
Важно знать: лишь около 5–10% пациентов с грыжей диска нуждаются в операции. В большинстве случаев эффективны консервативные методы лечения, поэтому своевременная терапия позволяет избежать хирургического вмешательства.
Как лечат межпозвонковую грыжу
Если диагноз уже поставлен, это не значит, что без операции не обойтись. Современные международные рекомендации предлагают следующий подход:
- Образ жизни. Умеренная активность предпочтительнее постельного режима. Легкая физическая нагрузка ускоряет восстановление.
- Медикаменты. Обезболивающие и противовоспалительные препараты помогают снять острую боль. Их назначает врач, дозировка подбирается индивидуально. Хроническую боль часто лечат препаратами группы антидепрессантов — они хорошо купируют неприятные ощущения и помогают пациентам жить полноценной жизнью.
- ЛФК. Упражнения укрепляют мышцы, снимают нагрузку с дисков и улучшают кровообращение.
- Инъекции (блокады). Уколы используются при выраженном болевом синдроме.
- Хирургия. Операции показаны лишь при тяжелых осложнениях или отсутствии эффекта от консервативного лечения.
Важно помнить: хирургические вмешательства устраняют сдавление нерва, но не влияют на причину болезни. Без коррекции образа жизни и реабилитации риск рецидива сохраняется.
Как предотвратить образование грыжи
- Двигайтесь каждый день. Регулярная физическая активность — лучший способ профилактики. Подходят плавание, ходьба, йога, пилатес, упражнения для укрепления мышц спины и пресса. Сильный мышечный корсет снижает нагрузку на позвоночник.
- Следите за осанкой. При сидячей работе стул должен поддерживать поясницу, стопы — стоять на полу, экран — быть на уровне глаз. Плохая осанка перегружает межпозвоночные диски.
- Избегайте длительного сидения. Каждый час делайте разминку: наклоны, повороты, легкую растяжку. Даже 2–3 минуты активности улучшают кровообращение.
- Контролируйте вес. Лишние килограммы создают постоянное давление на позвоночник, особенно в пояснице;
- Правильно поднимайте тяжести. Согните колени, держите спину прямой, поднимайте предмет за счет ног, а не наклоном. Это простое правило в разы снижает риск травмы.
- Откажитесь от курения. Никотин ухудшает кровоснабжение межпозвоночных дисков и ускоряет их износ.
- Подберите удобный матрас и подушку. Жесткая, но упругая поверхность помогает позвоночнику отдыхать и сохранять правильное положение.
- Укрепляйте уязвимые зоны. Для офисных работников полезна гимнастика для шеи и плеч, для спортсменов — акцент на растяжку и правильную технику.
- Следите за уровнем витамина D и кальция. Дефицит этих веществ ослабляет кости и ускоряет дегенерацию тканей.
- Управляйте стрессом. Хроническое напряжение мышц при стрессе усиливает болевой синдром и ускоряет износ дисков.
Грыжа диска — не приговор, а сигнал организма о том, что спине нужна поддержка. Только один из 10 пациентов доходит до операции, остальные успешно справляются с помощью изменения образа жизни, физиотерапии и грамотной медикаментозной поддержки.
