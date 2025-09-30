Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 23:37

Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре

Toyota Camry взорвалась на Ростовском шоссе в Краснодаре у «Бауцентра»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 18:00 30 сентября в Краснодаре на Ростовском шоссе загорелся автомобиль Toyota Camry, пишет издание «Кубань 24». Огонь вспыхнул рядом с «Бауцентром», эвакуация посетителей не понадобилась.

Машина взорвалась, а затем ее охватило пламя. Пожарные установили, что площадь пожара составляет восемь квадратных метров. Огонь удалось потушить через четыре минуты. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы специализированной техники.

В результате инцидента на шоссе образовалась пробка длиной 4,2 километра. Полицейские устанавливают личность владельца машины и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске подорвали автомобиль Subaru. В машине взорвалась взрывчатка, чья мощность в тротиловом эквиваленте может составлять около 300 граммов. Взорванная машина могла принадлежать мужчине, который связан с военным или другим силовым ведомством.

До этого в Краснодаре задержали несовершеннолетнего по подозрению в совершении террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры. Подросток действовал по заданию представителя украинских спецслужб, с которым вступил в контакт через Telegram. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Краснодар
торговый центр
автомобили
взрывы
