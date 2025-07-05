Стало известно о пожаре на севере Москвы SHOT: в ТЦ «Метрополис» в Москве начался пожар

На севере Москвы в ТЦ «Метрополис» начался пожар, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, из здания на Ленинградском шоссе эвакуировали посетителей. Официальной информации по этому поводу не поступало.

По информации SHOT, возгорание в торговом центре началось примерно в 22:20. Источники канала в охране здания утверждают, что возгорание началось в помещении архива. В торговом центре зафиксировано сильное задымление. К месту пожара выехали пожарные расчеты. О пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы зафиксировано возгорание в торговом центре «Солнечный ветер», расположенном на улице Маршала Катукова. Из окон здания был виден дым, распространяющийся на значительную высоту. К месту происшествия оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений МЧС России.

До этого стало известно, что в центральной части Москвы на Киевском вокзале началась экстренная эвакуация посетителей и персонала. Предварительной причиной стало поступление информации о возможном возгорании. Дополнительные детали происшествия в настоящее время не уточняются, обстоятельства выясняются.