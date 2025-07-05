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05 июля 2025 в 17:06

ТЦ вспыхнул на северо-западе Москвы

В ТЦ «Солнечный ветер» на северо-западе Москвы возник пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-западе Москвы зафиксировано возгорание в торговом центре «Солнечный ветер», расположенном на улице Маршала Катукова, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Из окон здания виден дым, распространяющийся на значительную высоту. К месту происшествия оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений МЧС России.

Сведения о пострадавших пока отсутствуют. Сотрудники экстренных служб приступили к ликвидации возгорания. Точные причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. Очевидцы сообщают о большом количестве пожарных машин, работающих на месте ЧП.

Ранее в центральной части Москвы на Киевском вокзале началась экстренная эвакуация посетителей и персонала. Предварительной причиной стало поступление информации о возможном возгорании. Дополнительные детали происшествия в настоящее время не уточняются, обстоятельства выясняются.

До этого в Абакане во время зарядки в жилом помещении загорелся электросамокат. 49-летний владелец устройства получил термические повреждения 90% поверхности тела и был срочно доставлен в медицинское учреждение. Возгорание произошло 3 июля днем на улице Торосова.

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