В центре Москвы эвакуируют ж/д вокзал

На Киевском вокзале в центре Москвы проводят эвакуацию пассажиров и сотрудников, пишет «Газета.ru». По предварительным данным, причиной является угроза пожара. Другая информация о ЧП не приводится. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Утром 5 июля эвакуация всех сотрудников прошла в здании приемной администрации президента России в центре Москвы, расположенной на улице Ильинке. По сведениям источников, всех вывели из-за угрозы минирования. Подробности пока также устанавливаются.

Московские экстренные службы 3 июля обследовали автомобиль Toyota из-за сообщения о возможном взрывном устройстве. Транспортное средство было припарковано на стоянке. Владелец машины заявил, что обнаружил под днищем подозрительный предмет.

До этого, 2 июля, в Старопименовском переулке в центре Москвы взорвалась машина. По словам очевидцев, раздалось несколько громких хлопков. В результате начавшегося пожара сгорели минимум два автомобиля. Стало известно, что в легковушке находился 80-летний ветеран КГБ. Автомобиль принадлежал его дочери. Девушка вытащила отца из машины и спасла ему жизнь.