01 октября 2025 в 04:00

Врач предупредила об опасности чрезмерного потребления воды

Врач Чиркова: чрезмерное употребление воды способно вызвать интоксикацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избыточное потребление воды может привести к состоянию интоксикации организма, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, в таких случаях человек рискует столкнуться с нарушениями когнитивных функций.

Чрезмерное употребление воды довольно опасно. Хотя для здорового человека однократное выпивание трех-четырех литров воды за день в жару не является катастрофичным, регулярное превышение индивидуальной потребности способно вызвать водную интоксикацию. В такой ситуации в крови снижается концентрация натрия, нарушается водно-солевой баланс, что проявляется тошнотой, судорогами, спутанностью сознания, — пояснила Чиркова.

Врач отметила, что в практике встречались случаи, когда марафонцы или участники экстремальных спортивных челленджей потребляли чрезмерное количество воды. По ее словам, это приводило к опасным последствиям, включая отек мозга и спутанность сознания.

Ранее врач-сомнолог Кэтрин Холл заявила, что потребление соленых и острых продуктов в вечернее время может негативно сказаться на качестве сна и привести к бессоннице. По ее словам, причиной этого является наличие капсаицина в специях и перце чили, который вызывает значительное повышение температуры тела.

врачи
здоровье
вода
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
