Врач предупредила об опасности чрезмерного потребления воды

Избыточное потребление воды может привести к состоянию интоксикации организма, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, в таких случаях человек рискует столкнуться с нарушениями когнитивных функций.

Чрезмерное употребление воды довольно опасно. Хотя для здорового человека однократное выпивание трех-четырех литров воды за день в жару не является катастрофичным, регулярное превышение индивидуальной потребности способно вызвать водную интоксикацию. В такой ситуации в крови снижается концентрация натрия, нарушается водно-солевой баланс, что проявляется тошнотой, судорогами, спутанностью сознания, — пояснила Чиркова.

Врач отметила, что в практике встречались случаи, когда марафонцы или участники экстремальных спортивных челленджей потребляли чрезмерное количество воды. По ее словам, это приводило к опасным последствиям, включая отек мозга и спутанность сознания.

