Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой Суд в Москве оштрафовал ЧОП на 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой

Частная охранная организация, сотрудники которой работают в одной из школ в Москве, была оштрафована на 100 тысяч рублей за то, что ученица пронесла в школу найденную в парке имитационную дымовую гранату, передает Telegram-канал «Что там, Москва?». По данным источника, девочка решила испытать ее на перемене.

Пиротехническое средство школьницей было найдено в Битцевском парке. Предположительно, она беспрепятственно пронесла гранату в школу из-за несработавших металлодетекторов. На перемене ученица убедилась в том, что граната оказалась рабочей. Произошло задымление, в результате которого пришлось срочно эвакуировать.

Ранее сообщалось, что в Кингисеппском районе Ленинградской области местный житель во время конфликта с соседкой подбросил гранату в ее бюстгальтер. Сама ссора произошла в коммунальной квартире города Кингисепп. После своего поступка мужчина забрал опасный предмет и закрылся в своей комнате. На вызов оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали подозреваемого.