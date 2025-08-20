Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:55

Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой

Суд в Москве оштрафовал ЧОП на 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой

Частная охранная организация, сотрудники которой работают в одной из школ в Москве, была оштрафована на 100 тысяч рублей за то, что ученица пронесла в школу найденную в парке имитационную дымовую гранату, передает Telegram-канал «Что там, Москва?». По данным источника, девочка решила испытать ее на перемене.

Пиротехническое средство школьницей было найдено в Битцевском парке. Предположительно, она беспрепятственно пронесла гранату в школу из-за несработавших металлодетекторов. На перемене ученица убедилась в том, что граната оказалась рабочей. Произошло задымление, в результате которого пришлось срочно эвакуировать.

Ранее сообщалось, что в Кингисеппском районе Ленинградской области местный житель во время конфликта с соседкой подбросил гранату в ее бюстгальтер. Сама ссора произошла в коммунальной квартире города Кингисепп. После своего поступка мужчина забрал опасный предмет и закрылся в своей комнате. На вызов оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали подозреваемого.

гранаты
школы
охранники
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»
Лавров одной фразой описал позицию Каллас в отношении России
Адвокат Добровинский рассказал подробности о разводе Дибровых
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.