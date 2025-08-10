Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры Мужчина в Ленобласти засунул гранату в нижнее белье соседке

В Кингисеппском районе Ленинградской области местный житель во время конфликта с соседкой подбросил гранату в ее бюстгальтер, сообщает 78.ru. Сама ссора произошла в коммунальной квартире города Кингисеппа. После своего поступка мужчина забрал опасный предмет и закрылся в своей комнате. На вызов оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого.

При осмотре жилья правоохранители обнаружили гранату Ф-1, находившуюся в сильно коррозийном состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ. Как выяснилось, задержанный уже имел проблемы с законом и уже привлекался к уголовной ответственности.

