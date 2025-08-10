Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 13:08

Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры

Мужчина в Ленобласти засунул гранату в нижнее белье соседке

Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

В Кингисеппском районе Ленинградской области местный житель во время конфликта с соседкой подбросил гранату в ее бюстгальтер, сообщает 78.ru. Сама ссора произошла в коммунальной квартире города Кингисеппа. После своего поступка мужчина забрал опасный предмет и закрылся в своей комнате. На вызов оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого.

При осмотре жилья правоохранители обнаружили гранату Ф-1, находившуюся в сильно коррозийном состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ. Как выяснилось, задержанный уже имел проблемы с законом и уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Дагестане 62-летний мужчина, вооруженный ружьем, ворвался в дом к своей бывшей супруге и удерживал ее вместе с сестрой. Причиной конфликта стали имущественные споры после развода. Спецподразделения оперативно прибыли на место и провели операцию по освобождению женщин. По данным Росгвардии, злоумышленник выдвигал требование вызвать районного судью и прокурора для урегулирования спорных вопросов.

До этого в подмосковном Солнечногорске росгвардейцы задержали 36-летнего мужчину, угрожавшего ножом трем подросткам. Инцидент произошел во дворе жилого дома. На месте правоохранители обнаружили нетрезвого мужчину, размахивавшего холодным оружием. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий.

