В Подмосковье агрессор бросался на подростков с холодным оружием

В Солнечногорске росгвардейцы задержали 36-летнего местного жителя, который угрожал ножом трем несовершеннолетним, передает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области. Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов.

Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о происшествии от очевидца и прибыл на место. Там стражи порядка обнаружили мужчину в состоянии опьянения. Он размахивал ножом и угрожал гулявшим подросткам. Сообщается, что подозреваемого задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

