Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 19:00

В Подмосковье агрессор бросался на подростков с холодным оружием

В Солнечногорске Московской области неадекват с ножом нападал на подростков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Солнечногорске росгвардейцы задержали 36-летнего местного жителя, который угрожал ножом трем несовершеннолетним, передает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области. Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов.

Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о происшествии от очевидца и прибыл на место. Там стражи порядка обнаружили мужчину в состоянии опьянения. Он размахивал ножом и угрожал гулявшим подросткам. Сообщается, что подозреваемого задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее житель Москвы напал на охранника станции, нанеся ему несколько ударов ножом. Инцидент произошел ночью, когда мужчина попытался остаться в подземке после закрытия и отказался покидать станцию. Пострадавшему охраннику потребовалась медицинская помощь, а нападавшего задержали на месте.

До этого на Дзержинском карьере в Подмосковье группа выходцев с Кубы напала с ножами на спасателей, пытавшихся оказать помощь женщине. В ходе потасовки один из спасателей получил ножевое ранение и был госпитализирован, второго осмотрели на месте. Нескольких участников инцидента задержали.

ножи
дети
оружие
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.